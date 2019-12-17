Musevilerin Hamursuz Bayramı'nda tükettiği fındık yağı Afyonkarahisar'dan - Son Dakika

İsrail başta olmak üzere ABD, İngiltere, İtalya'da yaşayan Musevilerin her yıl kutladığı Hamursuz Bayramı'nda (Pesah) tüketilecek fındık yağları Afyonkarahisar'daki bir firma tarafından karşılanıyor.

ABD'den Afyonkarahisar'a gelen din adamı Yahudan Taub, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fındık yağı üretilen fabrikada incelemelerde bulundu. Taub, Musevi inancına sahip insanlara ürün satılabilmesi için gerekli olan üretim aşamasındaki şartları, yaklaşık 2 hafta süresince yerinde inceleyeceğini ifade etti.

Musevilerin nasıl yaşaması ve beslenmesi gerektiğinin kutsal kitaplarında anlatıldığını dile getiren Taub, gazetecilere şunları söyledi:

"İnancımıza göre, 7 gün boyunca hiçbir şekilde maya ve tahıl içermeyen ürünler tüketiyoruz. Bu süreçte tamamen ağaçlarda yetişen ürünleri tüketiyoruz. Museviler de kendi aralarında bölünmüş. Bu bölünmeye karşılık kimileri pamuk yağı tüketebilirken bir çoğumuz da tüketemiyoruz. Bu da yorumlamalarla ve din adamlarıyla ilgili. Bu süreçte üretilen ceviz yağı, fındık yağı, badem yağı ve palmiye yağı içerisinde en iyisinin fındık yağı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da fındık yağını Türkiye'den almayı tercih ediyoruz."

Taub, Kosher Sertifikası gereğince, alacakları ürünlerin fabrikada sterilizasyonunu sağladıklarını vurguladı.

Alacakları ürünün ham maddesi uygun olduğunda verdikleri onayla üretimin başladığını belirten Taub, şöyle devam etti:

"Bunu her fabrika sağlayamıyor. Çünkü Kosher, bugün Amerika'ya gittiğiniz zaman İSO ve HACCP gibi bir kalite belgesi olarak görülür. Dünyanın her yerinde artık bu şekilde kabul ediliyor. Ben, Türkiye'ye ilk kez geldim. Bu fabrikayı da ilk defa görüyorum. Biz bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Bu fabrikanın birçok fabrikadan çok daha ileri olduğunu ve bu kurallara çok sadık kaldığını düşünüyorum. Gönül rahatlığıyla fındık yağı Kosher altında tüketilebilir. Benim bu konuda gönlüm rahat. Fabrika sahiplerine de güveniyorum. Tüm işlemler istediğimiz gibi yapılıyor."

"Ürünlerde bir karışım olup olmadığını inceliyorlar"

İşletmenin Üretim Müdürü Mehmet Çiftçi de "Hamursuz Bayramı" için yaklaşık 25 yıldır Yahudi din adamlarının gözetiminde üretimini yaptıkları fındık yağlarını İsrail, ABD, İngiltere ve İtalya'ya ihraç ettiklerini söyledi.

Her yıl bayram öncesi, din adamlarının yağ üretimini gözlemlemek için fabrikada bulunduğuna dikkat çeken Çiftçi, "İsrail'e ilk ihracatımız 1995'te başladı. O yıldan beri de Musevi din adamları fabrikamıza geliyorlar ve buradaki üretimin tamamında bulunuyorlar. Ürünlerde herhangi bir karışımın olup olmadığını inceliyorlar. Ürünlerin kalitesi uygunsa ancak o zaman kabul ediyorlar. Kendisi, ABD'den geldi ve oraya yapılacak 5 konteynerlik ihracat için burada." ifadelerini kullandı.