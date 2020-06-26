MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan Vali Atay ve Rektör Çakar'a ziyaret - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Düzce Valiliğine yeni atanan Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Düzce Valisi olarak atanan Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kaan, ziyarette Düzce'nin dinamik bir kent olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atay ise iş adamları ile iş birliğinin kent için her zaman kazanım olduğunu ve bundan sonraki süreçte iş birliğinin devam edeceğini söyledi.

DÜ Rektörü Çakar'a ziyaret

Kaan, Vali Atay'ı ziyaretinin ardından Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, MÜSİAD'ın, iş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, entelektüel birikimini paylaşıma açan, kamu yararına dernek statüsüne sahip güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Rektör Çakar, Kaan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belitti.

Kaan ve Rektör Çakar, daha sonra Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ni ve Düzce Teknopark'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.