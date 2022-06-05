İçişleri Bakanlığı: 16 İldeki Müsilaj Operasyonunda 97 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, turizm sezonu öncesi mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde düzenlenen 'Müsilaj' operasyonda gözaltına alınan 288 şüpheliden 97'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, turizm sezonu öncesi 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Müsilaj' operasyona ilişkin bilgi verdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında; 21.05.2021 tarihinde turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan 8 ilimizde eş zamanlı Sahil Rüzgarı, 05.10.2021 tarihinde 9 ilimizde Sahil Rüzgarı-2 ve 24.12.2021 tarihinde 30 ilimizde Tırpan kod adlı ülke genelinde eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; ülkemizin sahil şeridinde bulunan vatandaşlarımız üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan ve ülkemiz turizmini olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik; yetkili il Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilimizde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit' suçlarını ve söz konusu örgütlere silah temin ederek '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçunu işlemek suretiyle kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara yönelik 26.05.2022 tarihinde Müsilaj kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilerek toplam 315 şüpheli şahıs hakkında il Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verilmiştir.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2 bin 630 adet fişek, 30 adet bıçak, 4 adet muşta, 12 adet pala, 3 adet kılıç, 1 adet kelepçe, 1 adet hassas terazi, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, 1 milyon 605 bin TL, 10 bin euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirilmiştir.

Söz konusu operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 288 şüpheli şahıstan 97'si tutuklanmış, 66'sı adli kontrol kararı ile 125 ise tedbir uygulanmadan serbest bırakılmıştır. Firari 27 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."