Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık - Son Dakika
Son Dakika Spor Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık - Son Dakika Spor

Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık

26 dakika önce

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, koronavirüs tedbiri nedeniyle seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı açıklamada, ligin ertelenmemesine anlam veremediğini söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Futbol ile ilgili konuşulacak bir şey olmadığını söyleyen Muslera, "Bence utanç verici bir gece yaşadık. Çok fazla futbolun konuşulmasına gerek yok. Şu anda dünyanın içinde olduğu bir sağlık problemi var. Taraftarsız oynatılma kararı verildi ama bizim canımız yok mu? Biz, rakip takım oyuncuları, burada çalışanlar riskin içinde. Eğer böyle bir sağlık sıkıntısı varsa taraftarların gelmediği bir maç niye oynanıyor? Avrupa'da örnekler çok açık, ligler erteleniyor, maçlar oynanıyor ama biz de maçlar oynanıyor. Bunu anlamış değilim. Diğer taraftan yapılan bize ve taraftara saygısızlık. Bugünkü derbiyi bekleyen taraftarlar var. Bu tip maçlara gelebilmek için para biriktiriyorlar.Bugün ligin kaderini etkileyecek iki maç da seyircisiz oynanıyor. Bugün olanları hem bize hem de bu tip maçları bekleyen taraftarlara saygısızlık olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

SARACCHI: BİZE BU YAPILAN SAYGISIZLIK

Galatasaray'ın başarılı sol beki Marcelo Saracchi de seyircisiz oynanma kararını eleştirdi.

Süper Lig'de maçların oynanması kararının saygısızlık olduğunu söyleyen Saracchi, "Bugün hem bize hem de taraftarımıza yapılan bir saygısızlık var! Bu durum rakip futbolcular için de geçerli. Ortada çok ciddi bir sağlık sorunu var ve Avrupa'da futbol durmuş durumda. Türkiye'de futbol oynanıyor ve böyle bir sağlık sorunu varken bu oyunun aktörlerine yapılan bir saygısızlık" ifadelerini kullandı.

Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Fernando Muslera, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:32 
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