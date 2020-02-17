Mustafa İsen Düzceliler ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa İsen Düzceliler ile buluştu - Son Dakika

Mustafa İsen Düzceliler ile buluştu

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen "Türkiye Vizyon Konferansları"nın bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sekreteri Mustafa İsen oldu.

Mustafa İsen Düzceliler ile buluştu, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen "Türkiye Vizyon Konferansları"nın bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sekreteri Mustafa İsen oldu.


Düzce Belediyesi tarafından her hafta Cuma günleri düzenlenen "Türkiye Vizyon Konferansları'nın" bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sekreteri ve Akademisyen Mustafa İsen oldu. Ev sahipliğini Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün yaptığı programa Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlhan Genç, STK temsilcileri ile davetliler de katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Başkan Özlü, İsen'in akademik donanımından söz ederek, Düzceliler adına hoş geldiniz dileklerini iletti.


Konferansta Türkiye'nin siyasi, politik ve sosyal süreçlerinden söz ederek gelişmelerden bahseden Mustafa İsen, "Sayın Faruk Özlü ile birlikte çalışmanın gururunu yaşadım. Düzce Özlü ile büyük şans yakaladı. Bakanlık tecrübesi de olan Özlü Düzce'ye çok şeyler katacaktır. Düzce hem tarım, hem sanayi hem de turizm açısından zengin bir bölgedir. Bu zenginliği faydaya dönüştürmek de idarecilerin işidir" dedi.


Konferans alınan soruların cevaplanması ile sona ererken Başkan Özlü, İsen'e çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Heyet daha sonra Erguvan Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek Mustafa İsen'e kitaplarını imzalattı. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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