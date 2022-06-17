Mustafa Yeneroğlu: Baskılara Rağmen Susmayan Muhaliflere Silivri Yolu Gösteriliyor - Son Dakika
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Mustafa Yeneroğlu: Baskılara Rağmen Susmayan Muhaliflere Silivri Yolu Gösteriliyor

17.06.2022 19:46

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine ilişkin, “İfade özgürlüğü, ‘ülkenin iç ve dış güvenliği’ gibi hassas kelimelerin altına gizlenip yok edilmek isteniyor. Majestelerinin hoşuna gitmeyen gerçekleri söyleyenler, adeta yargı sopasıyla terbiye edilmeye çalışılıyor. Baskılara rağmen susmayan muhaliflere Silivri yolu gösteriliyor” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine ilişkin, "İfade özgürlüğü, 'ülkenin iç ve dış güvenliği' gibi hassas kelimelerin altına gizlenip yok edilmek isteniyor. Majestelerinin hoşuna gitmeyen gerçekleri söyleyenler, adeta yargı sopasıyla terbiye edilmeye çalışılıyor. Baskılara rağmen susmayan muhaliflere Silivri yolu gösteriliyor" dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bugün yaptığı açıklamada, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar öngören ve TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine tepki gösterdi. Yeneroğlu, şunları söyledi:

"Dertleri doğruyu bulmak değil. Dertleri 'Geçinemiyoruz' diyen vatandaşın, 'Barınamıyoruz' diyen öğrencinin, faturalara isyan eden esnafın, 'Adalet istiyoruz' diyen yüz binlerin, 'Değişim istiyoruz' diyen milyonların haykırışlarını susturmak. Daha da ötesi, kulakları sağır edercesine yükselen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin duvarlarını yıkıp geçen 'kral çıplak' seslerini bastırmak. Bu yasa ile vatandaşa üç maymunu oyna, yani 'görme, duyma, konuşma' deniliyor. İfade özgürlüğü, 'ülkenin iç ve dış güvenliği' gibi hassas kelimelerin altına gizlenip yok edilmek isteniyor. Majestelerinin hoşuna gitmeyen gerçekleri söyleyenler, adeta yargı sopasıyla terbiye edilmeye çalışılıyor. Baskılara rağmen susmayan muhaliflere Silivri yolu gösteriliyor.

"BU KANUN ANAYASA'YA AYKIRI"

Cumhurbaşkanı ve çevresi, kurdukları ve kendilerine toz pembe gelen, ama millete zulümden başka bir şey sunmayan dünyanın yıkılmasını önlemeye çalışsa da attıkları her adımda güç sarhoşluğunun sonuna daha hızlı yaklaştıklarını çok iyi biliyorlar. Bu kanun, Meclis'ten geçse de Anayasa'ya aykırı. Anayasa'yı yok sayan kanunun hükmü yoktur."

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Kaynak: ANKA

Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Yeneroğlu: Baskılara Rağmen Susmayan Muhaliflere Silivri Yolu Gösteriliyor - Son Dakika

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