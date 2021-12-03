Üye Girişi
Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" ilan edildi - Son Dakika

Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" ilan edildi

03.12.2021 00:11

Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" ilan edildi Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Mayıs 2021'de başlattığı program ile toplumlarını, yerel adetlerini ve kültürel miraslarını koruyan en iyi turizm köylerini belirledi.

Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" ilan edildi

NEVŞEHİR - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Mayıs 2021'de başlattığı program ile toplumlarını, yerel adetlerini ve kültürel miraslarını koruyan en iyi turizm köylerini belirledi. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen örgütün 24'üncü genel kurulunda, Kapadokya Üniversitesinin merkezinin bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa (Sinasos) köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" ilan edildi. Kurula katılan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ödülü Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili'nin elinden aldı.

Dünya Turizm Örgütü, "En İyi Turizm Köyleri" programı ile turizmin kırsal kalkınma ve yerel toplumların refahını artırmadaki gücünü vurgulamayı ve turizmin katkısıyla kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların karşı karşıya kaldığı fırsat eşitsizliklerinin giderilmesini teşvik etmeyi hedefliyor. Turizme odaklanılarak köylerin doğal çevresinin, biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin, yerel değerlerinin, yerel yemekler de dahil yaşam şeklinin korunarak ekonomik değere çevrilmesinin mümkün olduğunun altı çiziliyor.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar yaptığı açıklamada"Birleşmiş Milletler Dünya Turizm örgütü 2021 yılının başından itibaren bir inisiyatif geliştirdi. 2021 yılının mayıs ayında bir küresel çağrıya dönüştü. Bu çağrı sonucunda da dünyanın en iyi turizm köyleri seçildi. Mustafapaşa da bunlardan biri. Çok uzun yıllar içinde belki de Türkiye'nin aldığı en iyi Turizm haberlerinden özellikle Kapadokya'nın aldı en iyi Turizm haberlerinden biri. Çünkü özellikle Pandemi sonrasında turizmi yeniden yapılanmasında sürdürülebilirlik temelli bir yaklaşım söz konusu. Özellikle de bizim Türkiye olarak hedeflediğimiz münferit turistler için sürdürülebilir olmak, ekoloji yani çevre dostu olmak, ekolojik çeşitliliğin bol olması, kırsal kalkınmayı önem vermek en önemli kriterler haline geldi" dedi

"Kapadokya için çok güzel bir haber"

Dünya turizm örgütünün yapmış olduğu bu çağrıya Dünyanın her yerinden köy ve Destinasyon müracaat ettiğini söyleyen Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar . "Bu müracaat sonucunda Mustafapaşa çok büyük bir farklı Türkiye'den Taraklıyla beraber Dünya en iyi Turizm köyü olarak dünya turizm örgütün tanıdı bir köy haline geldi. Köylerimizin yaşadığı sorunları hepimiz biliyoruz. Uzun yıllar köylerimiz çok hızlı bir şekilde nüfusunu büyük şehirlere kaybediyor. Köylerdeki üretim duruyor, yaşam duruyor. İşte dünya turizm örgütü hangi köylere ve bu ödülü veriyor. Bu unvanı veriyor. İçinde hala yoğun bir ekonomik faaliyetin hayatın devam ettiği, kültürel ve geleneksel hayatın devam etti ama belki de en önemlisi çevre bilinci ile ekolojik çeşitliliğin devam etti ve tüm yönleriyle aslında insanların gidip tatil yapmak istedi kültüründen tabiatından faydalanmak istedi bir destinasyon haline getiriyor ki bu hem Türkiye için hem de Mustafapaşa için hem de Kapadokya için çok güzel bir haber ."şeklinde konuştu.

"Merkezi köyde olan tek Üniversiteyiz"

Kapadokya Üniversitesi'nin merkezi Mustafapaşa. Köyünde belki de Türkiye'deki tek merkezi köyde olan bir üniversite olduğunu söyleyen Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar "Mustafapaşa köyü özellikle seçilmiş bir köy mütevelli heyetimiz tarafından. Çünkü iki yüzün üzerinde tescilli binası bulunan, tarihi medreseleri konakları köprüleri, hanları hamamları bulunan çok güzel bir köy gerçekten. Bütün herkes de mutlaka ziyaret etmeye davet ediyoruz ama bir aynı batıdaki örnekler gibi gerçekten de Mustafapaşa eski adıyla Sinasos Kapadokya Üniversitesinin merkezi. O yüzden Mustafapaşa 'da ki her türlü aktivite Kapadokya Üniversitesini içeriyor. Üniversite olarak biz köyün tabelaması köydeki istihdamın artırılması köyün bütün projelerinde özel Turizmin de dahil oldu projelerinde yer almaktayız. Bu doğrultuda dünya turizm örgütün yapmış olduğu Çağrıya başvuru süreçlerini Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte Kapadokya Üniversitesi yürüttü. Gerçekten de bugün gururluyuz" dedi.

Mustafapaşa "En İyi Turizm Köyü"

Kapadokya Üniversitesinin merkezinin de bulunduğu Mustafapaşa köyü, UNWTO tarafından dünyanın "En İyi Turizm Köyleri"nden biri seçildi. Eski adı Sinasos olan köy, M.S. 9. yüzyıldan başlayarak, Orta Çağ'a (Bizans), Osmanlı ve erken Cumhuriyet Dönemine tarihlenen 200 civarında tescilli yapısı, yerel kültürü ve gelenekleri ile öne çıkıyor. Mustafapaşa, Lausanne Mübadelesi öncesi dönemden gayrimüslim ve Müslüman halkın ortak yaşam kültürünü mübadele ile gelen Makedonya göçmenlerinin zenginliği ile harmanlamayı başarabilen benzersiz bir kültürel mozaik görünümünde.

Kapadokya Üniversitesi ve Mustafapaşa

Türkiye'nin merkezi bir "köy" de bulunan tek yükseköğretim kurumu olan Kapadokya Üniversitesi, 2005 yılında Mustafapaşa'da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana, yapılanmasını ve gelişimini sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüten KÜN, Mustafapaşa'nın kültürel mirasının restorasyon yolu ile korunması, köy içi çevre düzenlemeleri, cephe tasarımları, sokak hayvanlarının korunması, yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi programı, su kullanımını ve gıda israfını azaltmaya yönelik programları, yerel istihdam yaratma, yaşam boyu öğrenme imkanları, bölgesel eğitim bursları verilmesi, sıcak hava balonculuğunun geliştirilmesi gibi pek çok alanda bölgenin kalkınmasına ve gelişimine yönelik hizmet veriyor.

Mustafapaşa yapılarının, ikamet eden yerel halkla birlikte tarihçelerinin hazırlanması, köydeki yapıların tabelalandırılması ile turizme açılması, Mustafapaşa portalının (mustafapasakapadokya.org) kurulması, Üniversite'nin köyün sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çalışmalarından yalnızca bazıları. Dünya Sürdürülebilir Turizm Konseyinin kurumsal üyesi olan Üniversite, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sürdürülebilir turizm alanında çalışmalar yürütmektedir.

Mustafapaşa Kültür Varlıklarını Koruyor

Mustafapaşa'nın doğal ve kültürel varlıkları "Mustafapaşa Koruma Amaçlı İmar Planı" ile koruma altına alınmıştır. Köyde yeni yapılanma ve geliştirmeler sınırlandırılmış durumdadır. Köy, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kontrolü altındadır. Başkanlık, peribacası oluşumları, 8 ve 9. yüzyıllardan kalma antik kaya kiliseleri, tarımsal faaliyetleri ve geleneksel yaşamın örnekleri ile Kapadokya Bölgesinin küçük bir "modeli" görünümündeki Mustafapaşa Manastır Vadisinin korunmasına ve turizme kazandırılmasına yönelik bir turizm projesini de yürütmektedir. Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği ve Ahiler Kalkınma Ajansı, köydeki koruma, turizm geliştirme ve altyapı geliştirme projelerine kaynak sağlamaktadır.

Mustafapaşa Kültür, Turizm ve Tanıtma Derneği, Mustafapaşa'nın uluslararası ve ulusal platformlarda tanıtılmasına yönelik yerel çalışmaları koordine ederken yerel yaşam ve üretim tarzının sürdürülebilirliğine destek vermektedir.

Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından En İyi Turizm Köyü ilan edildi
Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından En İyi Turizm Köyü ilan edildi
Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından En İyi Turizm Köyü ilan edildi
Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından En İyi Turizm Köyü ilan edildi
Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından En İyi Turizm Köyü ilan edildi
Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından En İyi Turizm Köyü ilan edildi
Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından En İyi Turizm Köyü ilan edildi

Dünya Turizm Örgütü, Mustafapaşa, Kapadokya, Turizm, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından 'En İyi Turizm Köyü' ilan edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor 18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik 18:17 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 16:41 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! 12:04 Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi! 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Son Dakika Haberleri
23:59 16 yaşındaki genç, salıncaktan düşerek hayatını kaybetti
23:59 Kendini yüzbaşı olarak tanıtıp esnafı dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı
23:57 Saplantılı aşık kadına dehşeti yaşattı! Darp edip, yüzü ustura ile kesti
23:19 Muharrem İnce'nin Abdullah Gül sözleri ses getirdi: Anlaştıklarını duyuyorum
23:03 İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza taraftarı isyan ettirdi
23:02 Muharrem İnce, "Bir daha gelmem" dediği programa tekrar çıktı
22:45 Muharrem İnce'den Tanju Özcan'ın göçmenlerle ilgili tepki çeken sözlerine yorum: Abartılı buluyorum
22:44 Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
22:43 Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye PFDK'den ceza
22:03 Son Dakika: PFDK, Atakan Çankaya'ya saldıran İrfan Kahveci'nin faturasını kesti
Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu         
19:38
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü         
15:15
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!         
10:49
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız         
10:16
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 00:23:13. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" ilan edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement