Son Dakika Haberleri: Mutfak Mirası Lezzet Elçileri Yarışmaya Hazırlanıyor

Mutfak Mirası Lezzet Elçileri Yarışmaya Hazırlanıyor

55 dakika önce

Alanya Belediyesi, 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ve 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nda Alanya'yı temsil edecek.

Mutfak Mirası Lezzet Elçileri Yarışmaya Hazırlanıyor, System.String[]
Alanya Belediyesi, 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ve 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nda Alanya'yı temsil edecek.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kurulan Alanya Yemek Elçileri topluluğu; Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği'nin (AGEB) düzenlediği etkinlik programında "869 Yerliyse, Yeriz" organizasyonun içerisinde Alanya'yı temsil etmeye hazırlanıyor. AGEP Başkanı Mustafa Erol'dan gelen resmi davet üzerine hazırlıklara başlayan topluluk yapılacak yemekler ve gerekli hazırlıklar ile ilgili toplantı yaptı. Mutfak Mirası Alanya Lezzet Elçileri 17 Ocak 2019 Perşembe günü 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ve 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nda katılarak, diğer bölgelerden gelecek kadınlarla ile yarışmaya katılarak keyifli ve renkli bir çalışma yapacaklar.

Gelenekten Geleceğe Anadolu Yemekleri Yarışması'nda Gülüklü çorbadan laba dolmasına taratorlu patlıcandan öksüz helvasına kadar pek çok yöresel yemek yapılacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel
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