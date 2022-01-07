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MÜZİK EĞİTİMİ ALMAYAN KADINLAR KOROSU - Son Dakika

MÜZİK EĞİTİMİ ALMAYAN KADINLAR KOROSU

07.01.2022 11:12

BURSA'da, 2005 yılında 20 kadınla kurulan Nilüfer Kadın Korosu, 175 kadın üyeye ulaştı.

BURSA'da, 2005 yılında 20 kadınla kurulan Nilüfer Kadın Korosu, 175 kadın üyeye ulaştı. Amaçlarının kadın dayanışması olduğunu belirten Koro Şefi Aysel Gürel, "Üyelerimizin hiçbiri sanatla ilgili değildi. Ben öyle arkadaşları koroya almıyorum. İstiyorum ki koro tamamen amatör olsun. Bu korodaki arkadaşlarımız öğretmen emeklisi, ev hanımı, bankacı ama hiçbirinin müzik eğitimi yok. İlk defa bu koroyla sahneye çıkıyorlar" dedi.

Kentte, 2005 yılında Dr. Aysel Gürel tarafından, yaşları 45 ile 80 arasına değişen hiçbir müzik eğitimi almayan 20 kadın üye tarafından kurulan Nilüfer Kadın Korosu, 175 üyeye ulaştı. Çoğu emekli olan kadınlar, her hafta bir araya gelerek, konserlere hazırlanıyor. 7 ülke ve onlarca şehirde konser veren kadınlar, farklı dillerde ve tarzlardaki şarkıları seslendiriyor, masraflarını ise aile bütçelerinden artırıp, çektikleri bireysel kredilerle karşılıyor.

'KADINLAR İLK DEFA BU KOROYLA SAHNEYE ÇIKIYOR'

Sayılarının 175 kişiye ulaştığını belirten koro şefi Aysel Gürel, '175 kadın halihazırda Türkiye'nin bu anlamda ilk ve tek kadın korosu. Çok farklı müzik türlerini yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek bütün müzikleri seslendiriyoruz. Üyelerimizin hiçbiri sanatla ilgili değildi. Ben öyle arkadaşları koroya almıyorum. İstiyorum ki koro tamamen amatör olsun. Bu korodaki arkadaşlarımız öğretmen emeklisi, ev hanımı, bankacı ama hiçbirinin müzik eğitimi yok. İlk defa bu koroyla sahneye çıkıyorlar. Özellikle koronun bu şekilde olmasını arzu ettim. Biz kendi aramızda 'mutfaktan sahneye' diyoruz. Amatörlük seyirciye de yansısın istiyoruz. Koromuz, terapi korosu olarak da nitelendiriliyor. Çalışmalarımız çok keyifli geçiyor. İzleyenler de büyük bir keyif alıyor. Tüm konserlerimizi sosyal projeler yararına yapıyoruz. Bugüne kadar 158 konser verdik ve tamamı sosyal projeler yararına. Bu da bize büyük bir haz veriyor. Yurt içinde farklı illerde konserlerimiz oldu. Adana, Samsun, Batman, Kütahya, Uşak gibi farklı illerde konserler verdik. Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Portekiz, İtalya, Letonya gibi 7 farklı ülkede kendi imkanlarımızla konser verdik. Türk müziğini tanıtmaya çalışıyoruz. Bu da bizler için büyük bir mutluluk ve gurur oluyor' dedi.

'AMACIMIZ KADIN BİRLİKTELİĞİNİ VE DAYANIŞMASINI SAĞLAMAK'

Koroyla birlikte projeler ürettiklerine vurgu yapan Gürel, '2022 yılına yeni bir projeyle başladık ve ismine de 'sahne arkası' dedik. İzleyicilerimiz bizi hep sahnede görüyorlar ama bu işin mutfağında ne var, özellikle kadın seyircilerimiz nasıl hazırlandığımızı soruyorlar. Buyurun gelin dedik. Pazartesi ve perşembe günleri 10'ar kişilik kadın gruplarını koromuzda ağırlıyoruz. Bu STK üyeleri veya kadın toplulukları oluyor. Bizimle beraber şarkı söylüyorlar. Koromuzun konserlere nasıl hazırlandığını görüyorlar. Koro öncesinde nefes çalışması ve kahkaha terapisi yapıyoruz. Öncesinde hayata dair paylaşımlarımız oluyor. Amacımız kadın birlikteliğini ve dayanışmasını sağlamak. Çalışmalarımız çok keyifli geçiyor' diye konuştu.

MÜZİK EĞİTİMİ ALMAYAN KADINLAR KOROSU
MÜZİK EĞİTİMİ ALMAYAN KADINLAR KOROSU
MÜZİK EĞİTİMİ ALMAYAN KADINLAR KOROSU
MÜZİK EĞİTİMİ ALMAYAN KADINLAR KOROSU
MÜZİK EĞİTİMİ ALMAYAN KADINLAR KOROSU
MÜZİK EĞİTİMİ ALMAYAN KADINLAR KOROSU
MÜZİK EĞİTİMİ ALMAYAN KADINLAR KOROSU
MÜZİK EĞİTİMİ ALMAYAN KADINLAR KOROSU

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Togo Cumhuriyeti, Aysel Gürel, Konser, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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