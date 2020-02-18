Nabi Avcı, Zeytinburnu'nda "Konuşmalar" programına konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nabi Avcı, Zeytinburnu'nda 'Konuşmalar' programına konuk oldu - Son Dakika

Nabi Avcı, Zeytinburnu'nda "Konuşmalar" programına konuk oldu

7 saat önce

Eski Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen "Konuşmalar" adlı söyleşiye konuk oldu.

Nabi Avcı, Zeytinburnu'nda

Eski Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen "Konuşmalar" adlı söyleşiye konuk oldu.

Moderatörlüğünü Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'ın üstlendiği söyleşi, Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un da katılımıyla Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nabi Avcı, 1990'da yayımlanan "Enformatik Cehalet" adlı kitabında işlediği cehalet ve sığlık kavramlarının geçmişte ve bugün geldiği noktayı ele aldı.

Cehaletin bugünlerde daha vahim bir hal aldığını aktaran Avcı, "Bu kitap yazıldığı tarihte internet henüz yoktu. Türkiye'de henüz çok kanallı televizyon da yoktu. Sadece TRT'nin siyah beyaz yayını vardı. Dolayısıyla sosyal medya diye bir şey yoktu. 'Zır cehalet' aşaması bunlarla (internetle) gelen bir şey olduğu için, kitapta sadece işin 'cehalet' kısmı var. Zaman zaman yeni baskı için yapılan gözden geçirmelerde 'zır cehalet'e atıflar var ama bunun asıl gövdesini cehalet oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Avcı, kitabın yeni baskısının kapağında yer alan mesajın da güzel olduğunu dile getirerek, tasarımı yapan kişinin, kapakta, Hz. Ali'nin "İlim bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttı." sözüne atıfta bulunduğunun altını çizdi.

"Oyunlar konusunda, Türkiye için ciddi bir tehdit söz konusu"

Özellikle Twitter, Instagram ve Facebook'un işin içine girmesiyle, sosyal medya ve internetin cehaleti arttırdığını dile getiren Avcı, bilişim teknolojileri bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulduğunu ve bugünlerde raporunu hazırladıklarını aktararak, "Sosyal medya bağımlılığı, oyunlar, bilişim teknolojilerinin önümüze koyduğu her türlü verimin yol açtığı veya açabileceği bağımlılıklarla mücadele komisyonu... Bu konuda neler yapmamız gerektiğiyle ilgili pek çok uzmanı dinledik. Dünyada neler olup bittiğine baktık. Gördük ki Türkiye çok şükür Kore, Çin veya eski Doğu Bloku ülkeleri gibi değil. Ama Türkiye için de çok ciddi bir tehdit söz konusu, özellikle bilgisayar oyunları için." değerlendirmesinde bulundu.

Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerinde bulunan Avcı, gençlere özellikle sosyal medyada çok fazla vakit harcamamaları tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Eğer siz, maraton koşucusu olmak istediğiniz ve maraton koşacağınız halde size sürekli 100 metre antrenman programı uygulanırsa, maraton koşamazsınız. Çünkü 100 metrelik koşuya göre kaslarınız şekillenir. Direnciniz ona göredir. Beynimizin de kendine göre kasları var. Romancının zihin dünyası çok farklı besleniyor. Denemeciler, bilim adamları, hikayeciler, tiyatrocular, sinemacılar öyle. Ama siz bunlardan herhangi biri olmayı istediğiniz halde, sürekli Twitter ve diğer sosyal medyayla meşgul olursanız, 280 karakterin ötesine gidemez hale geliyorsunuz. Yani zihin kaslarınız, aklınız, fikriniz, onun kalıbına dökülmüş oluyor ve onun dışına çıkmanız çok zorlaşıyor. O yüzden de çok ciddi şekilde, konuşma ve dinleme sorunları yaşıyoruz eğitimde."

"Kritik dinleme süresi 3 dakikaya indi"

Nabi Avcı, sosyal medyanın henüz doğmadığı 1990'lı yıllarda dikkatle dinleme süresinin 15 dakika kadar olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Şimdi araştırmalar gösteriyor ki yaklaşık 15 yaş grubunda, kritik dinleme süresi 3 dakika. 3 yaş grubunun altında ise bu süre 20 saniye. Kardeşlerinize, bebeklere, yeğenlerinize baktığınız zaman, 20 saniyeden sonra dikkatlerinin dağıldığını, sizi 20 saniyeden fazla katiyen dinlemediklerini, dinleyemediklerini görüyorsunuz. Çünkü televizyon reklamlarının süresi 20 saniye. Çocukların da en fazla dinledikleri, zevkle izledikleri şeyler televizyon reklamları. Onların kritik dinleme süreleri, reklam sürelerine hapsoluyor. Siz de eğer durmadan Twitter, Instagram ve Facebook'ta yazışırsanız, bu kaslar o araya sıkışıyor ve ondan ötesini almamaya başlıyor."

İnternetin ve sosyal medyanın doğru kullanımının önemine de değinen Avcı, şunları aktardı:

"İnternet üzerinden herhangi bir enformasyona ulaşmak ancak ne aradığını bilenlerin başarabileceği bir iştir. Yani aradığınızı sosyal medyada bulamazsınız. Diyelim ki internet üzerinde çeşitli sitelerden, birtakım bilgiye ulaşmak istiyorsunuz. Bu bir kast-ı mahsus demektir. Yani sizin bir niyetiniz var. Belli konuda arama yapmak istiyorsunuz. Ne aradığınızı biliyorsanız orada aradığınızı bulabilirsiniz. Ama 'Hele bir gireyim. Neler varmış, bakayım.' diye girdiyseniz, geçmiş olsun. Artık siz o ağa düşmüş durumdasınız."

Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanı olduğu dönemde gerçekleştirilen Milli Kültür Şurası'na da değinerek, o dönem müsteşar olan, daha sonrasında ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Ömer Arısoy'un şuranın hayata geçmesinde büyük emeği olduğunu söyleyerek, kendisine teşekkür etti.

Gençlere kitap önerisinde de bulunan Avcı, Ian Dallas'ın, "Gariplerin Kitabı" adlı yayınının okunması gerektiğini dile getirdi.

Zaman zaman Kerkük türkülerinden örnekleri dinleyenlerle paylaşan Avcı, yaklaşık 1,5 saat süren söyleşinin sonunda dinleyicilerin sorularını yanıtladı, ardından kitaplarını imzaladı.

Zeytinburnu, Nabi Avcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
Dolgu yaptıran genç kızın dudakları şişince doktoruna 250 bin TL'lik dava açtı Universidad - Colo Colo maçında Matias Dituro'nun hareketi sosyal medyayı salladı Gezi davasındaki beraat kararına Mustafa Varank'tan sert tepki: Apaçık bir ihanettir

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:21:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nabi Avcı, Zeytinburnu'nda "Konuşmalar" programına konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]