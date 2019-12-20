Nazilli'de minikler Yerli Malı Haftasını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazilli'de minikler Yerli Malı Haftasını kutladı - Son Dakika

Nazilli'de minikler Yerli Malı Haftasını kutladı

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Özel Yunuslar Anaokulu'nda yerli malı haftası renkli görüntülerle kutlandı.

Nazilli'de minikler Yerli Malı Haftasını kutladı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Özel Yunuslar Anaokulu'nda yerli malı haftası renkli görüntülerle kutlandı. Türkiye'nin 7 bölgesinin birbirinden özel kültürleri ve tatlarını bir araya getiren minikler büyük beğeni aldı.


Nazilli'nin ilk özel anaokulu olma ünvanını elinde taşıyan Nazilli Özel Yunuslar Anaokulu bu yılki Yerli Malı Haftasında ilginç görüntülere imza attı. Anne ve babaları tarafından birbirinden özel tariflerle hazırlanan Türkiye'nin 7 bölgesini tanıtan yiyeceklerle tarihi eşyaları, minik öğrenciler yöresel kıyafetleri içinde tanıttı. Etkinliğin sonunda öğrencilere sergide bulunan yiyecekler istekleri doğrultusunda öğretmenleri tarafından tek tek ikram edildi.


Nazilli Özel Yunuslar Anaokulu Kurucu Müdürü Nursen Dankı ve Okul Psikoloğu Burak Mert Pehlivan, gün boyu eşlik ettikleri öğrencileri ile yerli malı haftasını farklı şekilde kutladı. Öğrenmenin en kalıcı yolunun deneyerek yaşamak olduğunun altını çizen Okul Psikoloğu Burak Mert Pehlivan, "Yerli malı haftasını kek, börek alıp ortaya koymak yerine ülkemizin her bölgesinden ürünleri hazırlayarak bir araya getirdik. Bu ürünleri ve bölgelerimizi öğrencilerimize tanıtmak istedik. Öğrenmenin en kalıcı yolu deneyim yaşamaktır. Çocuklarımız giydikleri yöresel kıyafetler ve oluşturduğumuz ortam sayesinde hem öğrendiler hem de eğlendiler" dedi.


Kurucu Müdür Nursen Dankı ise, "Bu sene biz yerli malı haftasını farklı konsepte kutlamak istedik. 7 Bölgemizin yöresel yiyeceklerini, kıyafetlerini ve kültürlerini öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini istedik. Üzümden pekmez, zeytinden yağ, zeytinyağından sabun, gülden gülsuyu ve nardan ekşi yapıldığını görerek öğrendiler. Cennet vatanımızın milli, manevi ve kültürel değerlerini onlara yaşayarak öğretmeyi amaçladık. Emeği geçen tüm velilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
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