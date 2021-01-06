Nazilli'deki Sümerbank Basma Fabrikasında yeniden üretim için çalışma başlatıldı

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli'deki Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nın bir kısmının yeniden faaliyete geçmesi, kalan kısmının ise müze olarak kullanılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Nazilli'de 1937'de kurulan ve kapatıldıktan sonra mülkiyeti ADÜ'ye devredilen Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçirilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Milletvekili Erim, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer bölgede inceleme yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Erim, üniversitenin kampüs içerisinde bulunan alanları ihaleye çıkaracağını ve firmaların burada üretim yapacağını söyledi.

Fabrikanın olduğu alandaki idari binaların meslek yüksek okulu olarak hizmet vermeye devam ettiğini aktaran Erim, şunları kaydetti:

"Burada büyük bir alan ve makine parkı var. Fabrikalardaki makinelerin büyük bir bölümü tescilli. Tarihi niteliğe sahip çok fazla eser var. Ekip halinde el ele vererek eski canlılığına kavuşturmak istiyoruz. 42 bin metrekare kapalı alan var, bir kısmı müze olacak, bir kısmında da binaların korunması şartıyla atıl vaziyetten kurtarılarak istihdam sağlanacak. Yeni teknolojiye uygun makinelerle üretime başlanarak Nazilli Basma Fabrikası tekrar ayağa kaldırılacak."

Rektör Aldemir de buradaki alanı tarihsel ve kültürel bir noktaya taşımak istediklerini ifade etti.

Tuncer ise fabrikanın yalnızca Cumhuriyet döneminin önemli bir sanayi tesisi olmadığını, günümüzün de pırlanta değerinde bir kültür mirası olduğunu dile getirdi.