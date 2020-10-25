Nazilli'nin ilk kadın derneğinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Nazilli'nin ilk kadın derneğinden Azerbaycan'a destek

25.10.2020 12:38
Nazilli'nin ilk kadın derneğinden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Nazilli Turkuaz Kadınlar Derneği Kadınlarından Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan halkına destek açıklaması geldi.

Nazilli Turkuaz Kadınlar Derneği Kadınlarından Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan halkına destek açıklaması geldi.

Dernek binalarında bir araya gelen Dernek Başkanı Fatma Ergün, Yönetim Kurulu Üyeleri Medine Öztunç, Pembe Türkmen, Bedia Kaya, Funda Aydın, Denetleme Kurulu Başkanı Fadime Aksoy, üyeler Nurcan Karakaş ve Hülya Uysal Türk ve Azerbaycan bayrağı açarak "Karabağ Azerbaycan'ındır" dediler ve işgalci Ermenileri kınadılar.

Nazilli Turkuaz Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Ergün, yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu gün buraya Turkuaz Kadınlar Derneği olarak Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından 1992 yılından itibaren sistematik bir şekilde işgal ettiği toprakları geri alma sürecine destek vermek amacıyla toplandık. Bildiğiniz üzere Turkuaz Kadınlar Derneği 2012 yılında Azerbaycan Türk Evi (ATEV) ve Azerbaycan Türk Kadınlar Derneği Başkanı Türk dünyasının yiğit kadınlarından ve de onursal başkanımız olan Sayın Tenzile Rüstemhanlı'nın manevi liderliğinde kuruldu. Kurulduğu günden bu güne kadar da Azerbaycan davasının haklılığını dünyaya haykırmak için hareket etti. Bir millet iki devlet anlayışıyla hareket eden derneğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir" özdeyişinde ifadesini bulan anlayışla varlığını sürdürdü. Bizler bu gün Azerbaycan da ki analar babalar evlatlar için sevinçliyiz. 1992 den beri yurtlarından zorla göç ettirilmiş 1 milyon Azerbaycan Türkü için sevinçliyiz. 1991 Aralığında Hankendi nin işgaliyle başlayan ve 1992'de Hocalı Şuşa, Laçin, Hocavend, 1993'de Kelbecer, Agdere, Agdam, Cebrail, Fuzuli, Gubatli ve Zengilan'ın işgali ki Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sidir. Bu vatan toprağı Ermeniler ve destekçileri Ruslarca silahsızlandırılmış Azerbaycan Türkü soykırıma maruz bırakılarak işgal edilmiştir. Bu gün dünyanın egemen güçlerine rağmen iki Türk devleti el ele vererek neleri başarabileceğini göstermiş Karabağ vatan toprağı geri alınmaya başlanmıştır. Unutulmamalıdır ki bu mücadele bir savaş değil işgal altındaki vatan toprağını geri alabilmek için yapılan haklı ve onurlu bir mücadeledir."

"Bütün dünyayı Ermenileri kınamaya devam ediyoruz"

Açıklamasını sürdüren Başkan Ergün, "Bizler Turkuaz kadınları olarak bu mücadele de Ermenilerin daha önce defalarca yaptıkları gibi sivillere yönelik saldırılarını kınıyor bütün dünyayı da Ermenileri kınamaya devam ediyoruz. Ne yazık ki egemen güçler mevzu Türk olduğunda 3 maymunu taklit etmek de görmemekte, duymamakta, konuşmamaktadır. 1992'de Hocalı'da, 1997'de Fuzuli'de, 2020'de Gence'de babalar yavrularını kucaklarında mezarlara taşımaktadır. Bir buçuk yaşındaki Medine Bebek bunun son simgesidir. Ermenistan tarih boyunca Anadolu'da ve Kafkaslarda bunu yaptı. Kadın çocuk ayırmadan sivilleri katletti Ermenistan Terör Devletidir. Bu gerçeği Turkuaz Kadınları olarak bütün dünya duysun diye bir kez daha haykırıyoruz. Bizler Turkuaz Kadınları olarak başta Onursal Başkanımız Sayın Tenzile Rüstemhanlı'nın şahsında tüm Azerbaycan'daki kardeşlerimize diyoruz ki "Vatan namustur. Namusunuzu korumak için verdiğiniz ulu davada son nefesimize son neferimize kadar sizinleyiz. Karabağ Azerbaycan'ındır" dedi. - AYDIN

Nazilli'nin ilk kadın derneğinden Azerbaycan'a destek
Nazilli'nin ilk kadın derneğinden Azerbaycan'a destek
Nazilli'nin ilk kadın derneğinden Azerbaycan'a destek
Nazilli'nin ilk kadın derneğinden Azerbaycan'a destek
Nazilli'nin ilk kadın derneğinden Azerbaycan'a destek

Kadınlar Derneği, Azerbaycan, Ermenistan, Nazilli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli'nin ilk kadın derneğinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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