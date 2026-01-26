Ne Bursa'nın Uludağ'ı ne de Erzurum'un Palandöken'i! Kış tatilinde rota artık burası - Son Dakika
Ne Bursa'nın Uludağ'ı ne de Erzurum'un Palandöken'i! Kış tatilinde rota artık burası

Ne Bursa\'nın Uludağ\'ı ne de Erzurum\'un Palandöken\'i! Kış tatilinde rota artık burası
26.01.2026 18:48
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Işık Dağı'nın eteğinde bulunan yaylalar ve Karagöl Jeositi, temiz havası ve doğal güzellikleri dolayısıyla günübirlik ziyaret ve çadır kampı için doğaseverlere harika bir fırsat sunuyor.

KIŞ TATİLİNDE ALTERNATİF ROTA

Kar yağışlarının ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, okulların tatil olmasını fırsat bilerek kış tatili için Uludağ yerine Işık Dağı'nın yolunu tuttu.

KİMİ KARAVANDA KİMİ DE ÇADIRDA

Tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyen kamp tutkunlarının kimi gölün etrafında karavan ile konaklarken kimi ise çadır kurdu. Ayrıca dron ile görüntülenen, etrafı beyaza bürünmüş dağlar ve çeşitli ağaçlarla çevrili olan Karagöl'de kış mevsimiyle eşsiz seyirlik manzaralar oluştu.

"ANLATMAYLA OLMAZ, GELİP GÖRECEKLER, MÜKEMMEL BİR YER"

Şehrin stresinden uzaklaşmak için Işık Dağı'na geldiklerini ve atmosferin güzel olduğunu söyleyen Serkan Çetin, "Malum okullar da tatil, bu sebepten dolayı bir kaçalım dedik. Ben de Kızılcahamamlıyım. Ben buraya yaz aylarında da geliyorum. Yaz aylarında çevreyi çok kirli bırakıyorlar. Her taraf çöp oluyor. İnsanların biraz daha duyarlı olması lazım. Çevremizi temiz tutmamız lazım. Ben yeri geliyor burada çöp topluyorum ve konteynerlere atıyorum. Bu kar örtüsünde görünmüyor ama yazın bu durum çok oluyor. Işık Dağı Ankara'ya çok yakın, çok güzel bir yer. Kesinlikle gelip görmeleri lazım. Uludağ yerine Işık Dağı'nı görmeleri lazım. Anlatmayla olmaz, gelip görecekler, mükemmel bir yer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Turizm, Yaşam, Tatil, Doğa, Son Dakika

