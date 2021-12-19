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Necip devam edemedi - Son Dakika

Necip devam edemedi

19.12.2021 19:34
Necip devam edemedi

Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlanarak oyuna devam edemedi. Necip, 22. dakikada yerini Serdar'a bıraktı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta 2 maç aradan sonra formasına kavuşan Necip Uysal, yalnızca 22 dakika sahada kalabildi. Giresunspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında cezası nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde ise yaşadığı sakatlık sonrasında kenara geldi. Maçın ilk bölümünde Mesut Özil ile girdiği bir mücadele sonrasında dizine aldığı darbeden dolayı yerde kalan Necip, oyuna bir süre daha devam etmek istedi. Ancak aldığı darbe nedeniyle oldukça aksayan Necip Uysal, kulübeye işaret ederek değişiklik istedi. Teknik Sorumlu Önder Karaveli, 22. dakikada Necip'in yerine Serdar Saatçı'yı oyuna dahil etti.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Necip devam edemedi
Necip devam edemedi

Spor Toto Süper Lig, Necip Uysal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Necip devam edemedi - Son Dakika


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