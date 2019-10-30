Son Dakika Haberleri: Nehre düşen otomobilin sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Nehre düşen otomobilin sürücüsü öldü

Nehre düşen otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak'a düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak'a düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Zafer Akbaş'ın (22) kullandığı 55 AAY 162 plakalı otomobil, Muhcalı Mahallesi'nde Yeşilırmak'a düştü.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı sualtı timi, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Akbaş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.

Nehre düşen otomobilin sürücüsü öldü

Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:31 Kaynak: AA
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