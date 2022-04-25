Nemrut kalderasında kış devam ediyor - Son Dakika
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Nemrut kalderasında kış devam ediyor

25.04.2022 12:57

Nemrut kalderasında kış devam ediyorBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut kalderasında nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen hala kış mevsimi devam ediyor.

Nemrut kalderasında kış devam ediyor

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut kalderasında nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen hala kış mevsimi devam ediyor.

Ülke genelinde doğanın yeniden canlanıp çiçekler açmasına ve deniz sezonunun başlamasına rağmen Tatvan sınırları içerisinde yer alan Nemrut kalderasında kış hala sürüyor. Bitlis'te bu kış sezonunda 10 metrenin üzerinde yağan kar, nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen hala erimedi. Tatvan'da her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut kalderası, nisan ayının sonlarına rağmen hala beyaz örtüyle kaplı durumda. Van'dan Nemrut kalderasını ziyaret etmek amacıyla gelen bir grup, yolların kardan kapanmasından dolayı Nemrut Dağı'na çıkamadı.

Karın üzerinde hem kayan hem de kartopu oynayan ve halay çeken grup üyeleri doyasıya eğlendi. Grup üyesi Zeki Arvas, Nemrut Dağı'na çıkmak için Tatvan'a geldiklerini, fakat Nemrut yolunun kardan kapalı olduğunu söyledi. Arvas, "Bu sene çok çetin bir kış geçirdik. Çok yoğun kar yağışı oldu. Uzun süredir bu kadar fazla kar yağışı görmemiştik. Nisan ayının sonunda bizler de gelelim Nemrut'a çıkalım istedik. Fakat yollar kapalı ve hala yerde kar var. Kışın karın yağması berekettir ama biraz da sıkıntı yaşadık ve çok soğuk geçti. Geçen yıl az kar yağdığı için kurak bir mevsim geçirdik ve çok sıkıntılar çektik. Van Gölü suları bile kuraklıktan dolayı kaç metre çekildi. Karın yağması inşallah bu sene bereket olur. Tarla ekenler ve hayvan otlatanlar için güzel olur. Bu karlardan sonra bir de yağmur yağarsa bu senenin çok güzel geçeceğini umut ediyoruz" dedi.

Nemrut kalderasında kış devam ediyor
Nemrut kalderasında kış devam ediyor
Nemrut kalderasında kış devam ediyor
Nemrut kalderasında kış devam ediyor

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Tatvan, Nemrut, Bitlis, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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