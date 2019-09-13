Nemrut Krater Gölü görenleri büyülüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağlanan huzur ortamıyla yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgenin turizm alanındaki önemi giderek artıyor. 2250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Nemrut, görenleri adeta büyülüyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, kalderanın eşsiz manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanı buluyor. Bölgede huzurun sağlanmasıyla özellikle Nemrut Krater Gölü'nde kamp yapan ziyaretçiler, hem güneşin doğuşunu hem de zirveden muhteşem güzelliğe sahip Nemrut kalderasını izliyor.

Nemrut'un güzelliklerini görmek için arkadaşıyla Çekya'dan gelen Robert Hejzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tatilini burada yapan bir arkadaşımın önerisi üzerine buraya geldik. İlk defa buraya geliyorum. Çadır kurduk ve doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Nemrut'ta olmaktan gerçekten çok keyif aldık. Çok güzel bir yer ve tekrar gelmeyi umuyorum." dedi.

Turist rehberi Murat Cengiz de İzmir ve Salihli'den tura katılan misafirlerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini gezdiklerini anlattı. Tur kapsamında Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret ettiklerini ifade eden Cengiz, "Bölge coğrafyasının terör sıkıntılarından arındırılışı, son yıllarda söz konusu bu ilginin her geçen artmasına olanak sağlıyor. Umuyorum önümüzdeki yıllarda ilgi daha da artar. Sadece Türk vatandaşları olarak değil, dünyanın dört bir tarafından insanları buraya getirme şansına sahip oluruz." diye konuştu.

"Karadeniz ve Abant'a eşdeğer"

Nemrut Krater Gölü'nü gezen Yahya Öger de bölgenin bazı güzelliklerinin yeni yeni keşfedildiğini dile getirdi. Dünyanın ikinci büyük krater gölü Nemrut'a ilk defa geldiğini anlatan Öger, şunları söyledi:

"Muhteşem doğası, harika ve berrak suyu var. Halen insan elinin değmediğine, insanın ulaşamadığı ve yapılaşmanın olmadığına şahit olduk. Tabiat parkı ile ilgili çalışma var. Umarım burası çok yakında turizme kazandırılır. Bölge, turizme kazandırıldığında, hem terör olayları minimize olur hem de insanları çok daha değişik alanlarda rahat iş bulabilir. Bütün turlara Ahlat'ı, Selçuklu Mezarlığını ve Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum."

İngiltere'de yaşayan ve İzmir'de katıldığı turla Nemrut'ta gelen Ufuk Dömez ise bölgeyi görmekten duyduğu memnuniyeti aktararak "Van ve krater gölleri gerçekten çok hoşumuza gitti. Bu coğrafyaya ilk kez geliyorum. Gerçekten çok hoş ve güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Buralar muhakkak görülmesi gereken yerler." şeklinde konuştu.