Nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığından 100 bin yavru alındı

12 yıl önce yumurta olarak aldıkları Mersin balığını,12 yılın sonunda anaç yapıp 100 bin yavru elde ettiler

Hedef ise 600 kilogram ağırlığa ulaşabilen eti kadar, havyarı da 2 ile 12 bin dolar arasında değeri bulunan balığın Türkiye sularında üretimini sağlamak

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını Antalya sularına adaptasyonunu sağlayarak,100 bin yavru almayı başardı. Hedef ise 600 kilogram ağırlığına ulaşabilen eti kadar, havyarı da 2 ile 12 bin dolar arasında değeri bulunan balığın Türkiye sularında bir kaç yıl içinde üretimini sağlamak.

Dinazorlarla aynı dönemde yaşadıkları belirtilen, nesli tükenme tehlikesi altında olan Mersin balıklarının popülasyonunu arttırmak için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. 200 ile 250 milyon yıllık geçmişi bulunan, daha çok Karadeniz ve Azak Denizi'nde görülen hem eti hem de havyarının ekonomik değeri fazlaca bulunan Mersin balığını üretmek için Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü kolları sıvadı. Nadir türleri yetiştirmek için çaba harcayan enstitü yapılan bir protokol çerçevesinde 12 yıl önce Rusya'dan döllenmiş yumurta getirdi. Bu yumurtalar geldikleri bölgeye uygun şekilde hazırlanan özel havuzlara bırakıldı. Elde edilen yavrular büyüdü ve bugün 12 yaşına geldi. 8 yaşından itibaren yumurta alınmaya başlayan Mersin balıklarının anaçları bu yıl ikinci kez yumurta verdi. Doğan 100 bin yavru sağlıklı şekilde 35. günü geride bıraktı. Küçük yavruların ayrı ayrı havuzlarda itinayla bakımı ve beslemesi yapılıyor. Hedef 100 bin yavrunun sağlıklı şekilde 55 binini hayatta tutarak gelecek yıla aktarabilmek.

"Antalya şartlarında üretmek bir hayli zordu"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Serkan Serkan, 2010 yılında Rusya ile Mersin balığı üretimi noktasında bir iş birliği yaptıklarını hatırlattı.

O dönem getirilen yavru Mersin balıklarını anaç boyutuna getirmeyi başardıklarını dile getiren Erkan, " Çok geç cinsel olgunluğa gelen bir tür mersin balığı ve şuanda yavru vermeye başladı. 2 yıldır yavru alıyoruz. Geçen yıl 20 bin civarında yavru aldık ama larva aşamasında çok sorunlar yaşadık. Çünkü Hazar ve Azak denizinin bir balığı,onu Antalya şartlarına adapte edip üretmek biraz zor oluyor. Bu yıl başarılı bir yavru dönemi oldu. 100 bin civarında yavrumuz ve 35. gündeler" diye konuştu.

"Ülkemizde üretilmesini istiyoruz"

Mersin balığının Türkiye için önemli bir tür olduğunu vurgulayan Erkan, " Gıda olarak tüketilebiliyor. Bilindiği gibi havyarının 2 ile 12 bin dolar arasında bir maddi değeri var. Havyarın işlemesi ile ilgili çalışıyoruz. Ama öncelikli hedefimiz üreticimizin bu balığı da üretip buradan ülkemize bir girdi sağlamasıdır" dedi.

"50 bin yavruyu gelecek yıla aktarma hedefi"

Erkan, 200-250 milyon yıllık bir geçmişi olan Mersin balığını Türkiye sularında rahatlıkla yetiştirilebilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

35. gününü geride bırakan yavruların gayet sağlıklı olduğunu bildiren Serkan Erkan, " Hedefimiz 50 binin üzerinde yavruyla inşallah önümüzdeki yıla geçmek. Ondan sonra bunları üreticilere tecrübelerimizle aktarmak istiyoruz. Bu yavrular farklı sulara adapte olma yeteneğini kazandıktan sonra üreticilerimize, girişimcilerimize buradan yavrulardan temin edeceğiz. Tecrübelerimizi de bu yavrular ile birlikte aktaracağız ki artık bu işi devredelim yeni bir alternatif tür üzerine başlayalım" ifadelerini kullandı.

"600 kiloya ulaşabiliyor"

Yumurtasından dolayı balığa Mersin denildiğini aktaran Erkan, " Bu türün yediği yemi ete çevirme oranı çok yüksek. Buradan ekonomik bir faydası var. 100 yaşına kadar yaşayan balık 600 kiloya kadar et verebiliyor. Aynı zamanda derisi tekstil sanayinde, hava kesesi bile farklı sektörlerde kullanılabiliyor o yüzden ekonomik değeri olan bir tür"dedi.

"Uysal bir balık"

Erkan, Dinazor çağından beri formunu koruyarak günümüze gelen ender hayvanlardan biri olan Mersin balığının, görünüşünün ürkütücü olsa dahi, saldırgan bir tür olmadığını ve gayet uysal bir canlı olduğunu sözlerine ekledi.