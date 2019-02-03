Netanyahu Yine İran'ı Hedef Aldı

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Maduro'yu Tedirgin Eden Video: Venezuela Hava Kuvvetleri Generali Guaido'ya Biat Etti

Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi