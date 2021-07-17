Üye Girişi
Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 5.yıldönümünde tek yürek - Son Dakika

Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 5.yıldönümünde tek yürek

17.07.2021 00:57
Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 5.yıldönümünde tek yürek, System.String[]

Nevşehir, Türk milletinin destanlar yazdığı 15 Temmuz 2016 gecesi vatanı için kanını döken şehit ve gazilerine bir kez daha şükranlarını dile getirdi.

Nevşehir, Türk milletinin destanlar yazdığı 15 Temmuz 2016 gecesi vatanı için kanını döken şehit ve gazilerine bir kez daha şükranlarını dile getirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de törenlerle anıldı.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çim sahasında gerçekleştirilen etkinliğe Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Nevşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, il protokolü, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ekranlardan izlendi.

Gecede konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "15 Temmuz alçak darbe girişimin beşinci yıldönümünde, sizleri 2016 yılının 15 Temmuz gecesinin ruhuyla selamlıyorum. 15 Temmuz 2016 sıradan bir tarih değildir. Mücadelenin, yılmamanın, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demenin sembolüdür. İhanetin, hainliğin asla kabul edilemeyeceğinin fiiliyattaki karşılığıdır. İnanan bir yüreğin, tanktan, toptan, tüfekten daha güçlü olduğunun işaretidir. 15 Temmuz 2016 darbelere, darbeci hainlere dur diyenlerin şanlı tarihimize bir kahramanlık destanı daha yazanların tarihidir. 15 Temmuz darbeye, vesayete dur diyen bir liderin izinden canı pahasına vatanına, egemenliğe sahip çıkmanın tarihidir. Evet, bugün her ne kadar demokrasi zaferinin sevincini yaşıyor olsak da bir yanımızda da alçak kalkışmada kaybettiğimiz kardeşlerimizin derin hüznü var. Darbe girişimi sırasında kaybettiğimiz 251 kardeşimize Yüce Mevla'dan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Neyse ki o kardeşlerimizin Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde, Rabb'leri yanında rızıklarına mazhar olduklarına olan inancımız tam. Ne mutlu ki, onlara hiçbir keder ve korku yok. Bu günü hafızalarımızda canlı tutarak hem demokrasiye olan güvenimizi perçinleyecek hem de kimselere peşkeş çekilecek bir devletimiz olmadığını, bir olduğumuz müddetçe her türlü zorluğun üstesinden geleceğimizi kendimize hatırlatmış olacağız. Aynı zamanda bu topraklar için canını, gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimizin, tanklar önüne yatan vatandaşlarımızın, her gün demokrasi nöbeti tutup devletinin yanında duran insanımızın varlığından ilhamla daha iyi işler yapmak için güç bulacağız" dedi. - NEVŞEHİR

15 Temmuz 2016, 15 Temmuz, Nevşehir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 5.yıldönümünde tek yürek - Son Dakika


Son Dakika

49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 00:16 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti 23:20 Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti 22:02 Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor 21:37 Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti 19:16 Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:28 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Saadet Partisi Saadet Partisi "Temel Karamollaoğlu istifa edecek" iddiasını yalanladı         
00:24
Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu         
00:16
Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı         
23:28
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor         
23:00
Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı         
22:33
Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı         
21:44
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 02:13:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 5.yıldönümünde tek yürek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement