Nevşehir'de aranması bulunan 10 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de aranması bulunan 10 şahıs tutuklandı

23.05.2022 18:04
Nevşehir'de aranması bulunan 10 şahıs tutuklandı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, göz altına alınan 10 şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, göz altına alınan 10 şahıs tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "Basit Yaralama" suçundan aranan ve hakkında 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan Y.A., "Hırsızlık-Konut Dokunulmazlığını İhlal- Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak" suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl 15 gün hapis cezası bulunan B.Y., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan R.T., Ankara Adli Makamlarınca "Basit Cinsel Saldırı" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.E., "Basit Yaralama " suçundan aranan ve hakkında 9 ay hapis cezası bulunan Y.A., "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.Y., "Tehdit" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.U., yakalandı. Ayrıca Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda da Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan aranan O.Y., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan aranan R.D. ve Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda "Bina İçende Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranması bulunan M.İ. yakalandı.

Yakalanan şahıslar sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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Nevşehir'de kumar ve yasa dışı bahis denetimi yapıldı Nevşehir'de kumar ve yasa dışı bahis denetimi yapıldı 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranması bulunan 10 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de aranması bulunan 10 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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