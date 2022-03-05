SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı

05.03.2022 14:22
SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı

SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktıAhmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)- Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde ev kadınları ile çalışan kadınlardan oluşan Dimispor futbolcuları, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimi spor, ilk antrenmanına çıktı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)- Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde ev kadınları ile çalışan kadınlardan oluşan Dimispor futbolcuları, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Gülşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün destekleriyle 14 kadından kurulan takım, sahaya çıktı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatma Yaman Yıldız'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği takımın oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından tek kale maç yaptı.

Fatma Yıldız Yaman, Kadınlarımızın sahada ve spor alanlarında da olabilmesi için başlattığımız bu çalışmaya, ev hanımları ve çalışan kadınlar büyük ilgi gösterdi. Örf ve adetlerimizde var olan, ninelerimizin ve annelerimizin öteden beri giydiği şalvara benzeyen 'dimi' olarak isimlendirdikleri giysiden esinlenerek ekibimize Dimispor adını verdik. İlk etapta futbol branşında çalışmalarımıza başladık. Ancak ilerleyen süreçte, basketbol, voleybol, badminton, hentbol ve bocce gibi salon sporlarında da kadınlarımızın isimlerini duyurmaya çalışacağız. Kadınlarımızı sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çaba harcayacaklarını ortaya koyma kararlılığı içerisindeyiz diye konuştu.

Dimispor kaptanı Gül Aydın, Gülşehirli kadınlarımızı günlerle zamanlarını geçirmelerini değil,spor sahalarında görmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın çoğunluğunu ev hanımları oluşturuyor. Dimispor'a ilçe kaymakamımız ve belediye başkanımız destek oldular? dedi.

Dimispor'un forvet oyuncusu Gamze Büyükbıyık ise Geçmiş yıllarda spor yaptım. Ev hanımlarına yönelik böyle bir spor aktivitesi olduğunu duyunca hemen katıldım. Günde bir antrenman yapıyoruz, kadınlar büyük fedakarlık yaparak bu çalışmalara katılıyor. İlk karşılaşmamızı da önümüzdeki hafta yapacağız. Yensek de yenilsek de kazanan kadınlar olacak diye inanıyorum? ifadelerini kullandı. (DHA)

SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı
SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı
SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı
SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı
SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı
SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı
SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı
SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı

YORUMLAR
500
Demirci'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi Demirci'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi Ev kadınlarının oluşturduğu 'Dimi Spor' yeşil sahalara çıktı Ev kadınlarının oluşturduğu 'Dimi Spor' yeşil sahalara çıktı

Gülşehir, Hisarcık, Nevşehir, gençlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Rus bombardıman bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 14:46:38. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement