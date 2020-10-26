Nevşehir'de "Tematik Cebir Kütüphanesi" kuruluyor - Son Dakika

Nevşehir'de "Tematik Cebir Kütüphanesi" kuruluyor

26.10.2020 14:05
Nevşehir'de

Nevşehir'de Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Gülbahçe içerisine "Tematik Cebir Kütüphanesi" kurulacak.

Nevşehir'de Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Gülbahçe içerisine "Tematik Cebir Kütüphanesi" kurulacak.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve "Konya Ovası Projesi KOP Okuyor" programı tarafından hibe almaya hak kazanan "KOP Tematik Cebir Kütüphanesi" isimli projemiz kapsamında Nevşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Valilik Makamında düzenlenen törende protokolü, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim ve Milli Eğitim Müdürü Murat Demir imzaladı.

Protokol kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından alınan meclis kararı doğrultusunda Gülbahçe içerisinde 111 m2'lik bir kapalı alanı Kop Tematik Cebir Kütüphanesi'nin kurulması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 5 yıllığına tahsis edildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "KOP Tematik Cebir Kütüphanesi"nin öğrencilerin Matematik okuryazarlığının gelişmesine Arı büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek projeyi yürüten Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimine ve kütüphanenin kurulacağı merkezi tahsis eden Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı'ya teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, öğrencilerin rahat ve kaliteli eğitim alabilmesi için tüm okullarımız ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek Nevşehir Belediyesi olarak eğitim alanında yapılacak her türlü çalışmaya destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Arı ayrıca, bölgemizin İlk ve tek Cebir Kütüphanesini Nevşehir'e kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Proje hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ise, kurulacak olan kütüphanenin KOP bölgesine bağlı ilimizde öğrenim görmekte olan öğrencilerin matematiğe ve bilime bakış açılarını olumlu yönde geliştirmeyi, öğrencileri bilime yönelik faaliyetlere yönlendirmeyi ve en nihayetinde Matematik ve Bilimsel okuryazarlıklarını arttırmak suretiyle öğrencilerin bilimsel farkındalıklarını arttırmayı hedeflediğini kaydetti. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de Tematik Cebir Kütüphanesi kuruluyor
Nevşehir'de Tematik Cebir Kütüphanesi kuruluyor

Araştırma Geliştirme, Atatürk Bulvarı, Nevşehir, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 'Tematik Cebir Kütüphanesi' kuruluyor - Son Dakika

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