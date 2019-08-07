Nevşehir'den kısa kısa

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AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki

Son dakika! Bakan Akar ABD ile yapılan Suriye görüşmeleri hakkında konuştu: Birliklerimizin hazırlığı ve duruşu tamam