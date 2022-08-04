ABD'nin BM Temsilcisi'nden Türkiye'nin Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolüne övgü - Son Dakika
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ABD'nin BM Temsilcisi'nden Türkiye'nin Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolüne övgü

04.08.2022 01:56
ABD'nin BM Temsilcisi'nden Türkiye'nin Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolüne övgü

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna tahılını Karadeniz'den dünya pazarına ulaştırma girişimindeki çabası için Türkiye'ye teşekkür etti.

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna tahılını Karadeniz'den dünya pazarına ulaştırma girişimindeki çabası için Türkiye'ye teşekkür etti.

Amerikan CNN kanalına verdiği demeçte Greenfield, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) ve Türk hükümetini bu girişimin ilerletilmesine katkılarından dolayı takdir etmeme izin verin." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, "Bu girişim ilerleyecek ve bu 16 gemide bulunan 20 milyon ton tahılı piyasaya sürebileceğiz. Bu çabayı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Greenfield, tahıl anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından Odessa limanını bombalayan Rusya'ya karşı eleştirilerini yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti.

Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından Razoni isimli gemi, dün öğleden sonra İstanbul'dan ayrılarak Marmara Denizi'ne geçmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin BM Temsilcisi'nden Türkiye'nin Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolüne övgü - Son Dakika

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