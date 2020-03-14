New York'ta koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York'ta koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika

New York'ta koronavirüsten ilk ölüm

6 saat önce

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yayılmaya devam ederken, New York'ta bir kişinin öldüğü bildirildi.

New York'ta koronavirüsten ilk ölüm, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yayılmaya devam ederken, New York'ta bir kişinin öldüğü bildirildi. Böylece ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.

New York Valisi Andrew M. Cuomo, New York Hastanesinde tedavi gören 82 yaşındaki bir kadının yeni tip koronavirüsten tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşlı kadının daha önce solunum yetmezliği yaşadığı ve 3 Mart'tan bu yana New York Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade eden Vali Cuomo, New York'ta şu anda teyit edilmiş 524 vakanın bulunduğunu kaydetti.

New York'taki ölüm vakası ile birlikte ABD'de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.

Pentagon resmi ziyaretleri askıya aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tüm ziyaretçi giriş çıkışlarını durdururken, resmi ve yarı resmi tüm ziyaretleri de durdurma kararı aldı.

Bunun yanı sıra, bakanlık, ABD'deki personelin tüm iç hat seyahatlerini da yasakladı. Buna göre, çeşitli üslere görevlendirilmiş askerler dahi görev yerlerine gidemeyecek.

Apple Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatıyor

Apple CEO'su Tim Cook, yazılı bir açıklama ile Çin dışındaki tüm mağazalarının 27 Mart'a kadar kapatılacağını duyurdu.

Cook, şirketinin Kovid-19 salgınıyla mücadele ve salgına yakalananların tedavisinde kullanılmak üzere 15 milyon dolar bağış yaptığını da ifade etti.

Temsilciler Meclisi, Kovid-19 destek paketini kabul etti

Diğer taraftan, Temsilciler Meclisi "Önce Aileler, Koronavirüs Müdahale Yasası" tasarısını genel kurulda 40'a karşı 363 oyla kabul etti.

Tasarının tam maliyeti bilinmiyor ancak tasarıda sigortasız insanlara koronavirüs tedavisinde destek olmak üzere "Ulusal Afet Medikal Sistem" fonuna 1 milyar dolar aktarılması öngörülüyor.

Ayrıca, 82 milyon doların savunma bakanlığına bağlı kişilere destek ve tedavi için, 60 milyon doların ise eski askerler için ayrılmasını öngören tasarı, yerlilere verilen "Yerli Sağlık Hizmetleri" fonuna ise 64 milyon dolar ek destek sağlıyor.

Tasarı Kongrenin her iki kanadından da geçerse, yasalaşması için ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek.

Trump, tasarıya destek vereceğini ifade etmişti.

Ülke genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısı 2 bin 195'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:24 Kaynak: AA
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