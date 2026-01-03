New York'ta bir ilk! "Müslüman Amerikalı Miras Ayı" resmi olarak tanındı - Son Dakika
New York'ta bir ilk! "Müslüman Amerikalı Miras Ayı" resmi olarak tanındı

New York\'ta bir ilk! "Müslüman Amerikalı Miras Ayı" resmi olarak tanındı
03.01.2026 10:45
New York Valisi Kathy Hochuk, ''Müslüman toplumun dayanıklılığı, merhameti ve topluma sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor'' ifadesiyle 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı'nı kutladı. Böylelikle New York eyaleti ilk kez Müslüman Amerikalı Miras Ayı'nı resmen ilan etti. Bununla birlikte eyalet genelinde 16 simge yapı etkinlik kapsamında ışıklandırıldı.

New York Valisi Kathy Hochul, Müslüman Amerikalı Miras Ayı'nı kutlayarak, Müslüman toplumu ve katkılarını vurguladı. State genelinde simgesel yapılar yeşil ışıkla aydınlatıldı.

New York Valisi Kathy Hochul, "Müslüman toplumun dayanıklılığı, merhameti ve topluma sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor" sözleriyle "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutladı.

Hochul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutlamak amacıyla eyalet genelinde yeşil ışıkla aydınlatılan simgesel yapıların fotoğraflarına yer verdi.

Vali Hochul, "Müslüman toplumun dayanıklılığı, merhameti ve topluma sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.

New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

NEW YORK'TA "MÜSLÜMAN AMERİKALI MİRAS AYI" İLK KEZ RESMEN TANINDI

New York eyaleti, ilk kez "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı resmen ilan etti. Bu kapsamda, New York City Hall yeşil ışıkla aydınlatıldı. Aydınlatma, Vali Hochul tarafından yayımlanan bildiriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve eyalet genelinde 16 simge yapı etkinlik kapsamında ışıklandırıldı.

Müslüman Amerikalı Miras Ayı, Müslümanların ABD toplumuna yaptığı katkıları hatırlatmak, önyargıları azaltmak ve kültürel çeşitliliği güçlendirmek amacıyla kutlanan bir farkındalık dönemidir.

New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

MÜSLÜMAN AMERİKALI MİRAS AYI NEDİR?

Müslüman Amerikalı Miras Ayı (Muslim American Heritage Month), ABD'de Müslüman Amerikalıların tarihini, kültürel mirasını ve topluma katkılarını görünür kılmak ve kutlamak amacıyla düzenlenen bir farkındalık/anı ayıdır. Bu ay boyunca okullarda, belediyelerde, sivil toplum kuruluşlarında ve kamu kurumlarında etkinlikler, paneller, kültür-sanat programları ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.

NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Burada önemli bir detay var: Federal düzeyde tek bir "resmî" tarih sabitlenmiş değil.

Ancak ABD'de pek çok eyalet ve kurum bu ayı Ocak ayında "Muslim American Heritage Month" adıyla anıyor. Örneğin Michigan Valiliği Ocak 2025'i bu şekilde ilan etti.

Ayrıca ABD Kongresi'nde de Ocak ayının "Muslim-American Heritage Month" olarak tanınmasına yönelik karar tasarıları (resolution) sunuldu.

Bazı eyaletlerde/kurumlarda farklı aylar da görülebilir. Örneğin Florida Senatosu Mayıs 2025'i "Muslim-American Heritage Month" olarak tanıyan bir karar metni yayımladı.

AMAÇ NE?

Bu miras ayının temel amaçları şunlar:

  • Müslüman Amerikalıların ABD tarihindeki varlığını ve katkılarını anlatmak
  • Toplumsal farkındalığı artırmak, önyargı ve İslamofobiyle mücadeleye katkı sağlamak
  • Gençlere ve kamuoyuna kültürel çeşitlilik ve birlikte yaşam vurgusu yapmak

Bu dönemde, bilimden sanata, spordan girişimciliğe kadar farklı alanlarda öne çıkan Müslüman Amerikalılar ve Müslüman kökenli isimler anılıyor; kültürel etkinliklerle katkıları hatırlatılıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' resmi olarak tanındı - Son Dakika

SON DAKİKA: New York'ta bir ilk! "Müslüman Amerikalı Miras Ayı" resmi olarak tanındı - Son Dakika
