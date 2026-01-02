Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı

Haberin Videosunu İzleyin
Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı
02.01.2026 00:51  Güncelleme: 01:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı
Haber Videosu

New York'un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yılın ilk gününde düzenlenen halka açık törenle görevini resmen devraldı. Broadway Caddesi'ndeki belediye binasının merdivenlerinde toplanan binlerce New Yorklu, soğuk havaya rağmen Mamdani'yi izlemek için bir araya geldi. Tören sırasında sıcaklık eksi 13 dereceye kadar düştü.

New York'un en genç, ilk müslüman ve sosyalist belediye başkanı 34 yaşındaki Zohran Mamdani, New York Belediye binasında düzenlenen törende ikinci kez yemin ederek resmi görevine başladı. Tarihi bir başarıya imza atan Mamdani, görevi devralırken, kendisine seçim sürecinde destek veren ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Alexandria Ocasio-Cortez ve Bernie Sanders de yanındaydı.

Broadway Caddesi'ndeki Belediye binasının merdivenlerinde toplanan yaklaşık 40 bin New Yorklu, soğuk havaya rağmen Mamdani'yi izlemek için bir araya geldi. Tören sırasında sıcaklık eksi 13 dereceye kadar düştü.

Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı
Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı
Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı

KURAN'A EL BASRAK İKİNCİ KEZ YEMİN ETTİ

Seçim sürecinde genç başkanı destekleyen ABD Senatörü Bernie Sanders, Mamdani ile birlikte kürsüye gelerek törende hazır bulundu. Eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin eden Mamdani, resmen New York'un Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Sanders törende yaptığı konuşmada, "Çalışan insanlar ayağa kalktığında, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur." dedi.

Seçim sürecinde Mamdani'yi en çok destekleyen isimlerden biri olan Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, törende yaptığı konuşmada, "New York'ta korku yerine cesareti seçtik. Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahını seçtik. Zohran Mamdani, bu muhteşem şehrimizin ilk Müslüman Belediye Başkanı olacak." ifadelerini kullandı. Cortez ayrıca, Mamdani'nin son 50 yılın ilk göçmen belediye başkanı olduğunu vurguladı.

Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı

ÇEŞİTLİLİK VE DUALAR ÖN PLANDAYDI

Törenin başında kürsüye davet edilen New York Şehri İslam Merkezi imamı Khalid Latif, Mamdani'nin başarısı ve New Yorklular için dua etti.

"Ya Allah ya rahman ya rahim" diyerek sözlerine başlayan Latif, "Kıtalar ve nesiller boyunca ırk ve din, kültür ve sınıf farklılıklarıyla şekillenmiş bir halkın yaşadığı bu şehrin güzel çeşitliliği için sana şükrediyoruz; bize bu çeşitliliği asla yönlendirilmesi veya korkulması gereken bir şey olarak değil, ahlaki hayal gücümüzü genişleten ve ortak geleceğimizi güçlendiren kutsal bir emanet, kolektif bir miras olarak görmeyi öğret." şeklinde dua etti.

Diğer inançlardan bazı rahip ve hahamlar da sahneye davet edilirken, törendeki kültürel ve etnik çeşitliliğin zenginliği dikkati çekti.

Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı

MAMDANİ'DEN ORTAK DEĞERLERE VURGU

Son olarak söz alan Zohran Mamdani, eski New York Belediye Başkanı Eric Adams dahil, tören alanına gelerek kendisine destek veren herkese ve özellikle New York halkına teşekkürlerini sundu.

Mamdani şöyle konuştu: "Bugünden itibaren bu şehri, kapsamlı ve cesur şekilde yöneteceğiz. Her zaman başarılı olamayabiliriz ancak deneme cesaretinden yoksun olmakla asla suçlanmayacağız." sözlerini kaydetti. Genç Belediye Başkanı, kendisine oy veren veya vermeyen tüm seçmenlere hitaben, "Ne yediğiniz, nasıl dua ettiğiniz veya nereden geldiğiniz önemli değil, bizi en çok tanımlayan kelimeler, hepimizin paylaştığı iki kelimedir: New Yorklular." ifadesini kullandı.

34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, 4 Kasım seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyılın en genç ve ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

CBS News'e göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı ve bu, 1969'dan bu yana kaydedilen en yüksek katılım oranı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok 2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit’in ailesine başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
Otomobil park halindeki kamyona çarptı Bilanço ağır Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır
Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026’nın ilk bebekleri Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan 3 tekneye hava saldırısı ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan 3 tekneye hava saldırısı
Yıllar sonra bir ilk İstanbul yeni yıla karla girdi Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi
Yeni yılın ilk günü 7’den 70’e Türkiye Gazze için ayakta On binler Galata Köprüsü’ne yürüyor Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı
İsviçre’de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama Çok sayıda can kaybı var İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oluyor 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı 54 bin lira ödemek zorundalar Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar
Yeni dönem bu sabah başladı ATM’ye kartını takan bu mesajla karşılaşıyor Yeni dönem bu sabah başladı! ATM'ye kartını takan bu mesajla karşılaşıyor
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Bilal Erdoğan’dan Galata’dan dünyaya mesaj: Gazze’deki savaş değil soykırımdır Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır
Okan Buruk, Filistin’e destek için Galata Köprüsü’nde düzenlenen yürüyüşe katıldı Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

23:54
Galatasaray’dan cezaevine Erden Timur çıkarması
Galatasaray'dan cezaevine Erden Timur çıkarması
22:35
İran’da protestolar iyice kontrolden çıktı Can kayıpları artıyor
İran'da protestolar iyice kontrolden çıktı! Can kayıpları artıyor
21:49
İstanbul’un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası
20:59
Bursa’da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Bursa'da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
20:47
İsviçre’deki bar faciasından yeni görüntüler
İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler
20:45
Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı
Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı
19:47
Türkiye’nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu’da termometreler eksi 21,3’ü gösterdi
Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu'da termometreler eksi 21,3'ü gösterdi
19:42
54 şehirde okullar tatil edildi Gözler İstanbul’dan gelecek kararda
54 şehirde okullar tatil edildi! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
19:29
Jackie Chan’den Gazze için yürek burkan sözler
Jackie Chan'den Gazze için yürek burkan sözler
18:17
Artvin’de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
17:42
LvbelC5 izleyen Gupse Özay’ın mimikleri sosyal medyayı salladı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı
16:57
Mario Lemina’ya fesih şoku Milli Takım forması giymeleri yasaklandı
Mario Lemina'ya fesih şoku! Milli Takım forması giymeleri yasaklandı
16:53
Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı
Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı
16:47
Arda Güler’in paylaşımına Haaland ve Courtois’dan yorum
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum
15:17
Saat verildi AKOM’dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı
14:52
Komşuda gerilim tırmanıyor Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2026 03:27:40. #7.11#
SON DAKİKA: Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.