Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

18.03.2022 13:59
Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde'de jandarma ekipleri, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Niğde'de jandarma ekipleri, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Balcı köyünde devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen tarım aleti ve 3 sulama kapağı bulundu, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ve Hüyük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Niğde- Kayseri kara yolunda devriye görevi sırasında durdurdukları araçta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait yaklaşık 300 kilogram bağlantı demir yakaladı, sürücüyü gözaltına aldı.

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Son dakika haberi: Niğde'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberi: Niğde'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan tarihi eser operasyonu Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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