Niğde'de Kale Projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Niğde'de Kale Projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

6 saat önce

Niğde Belediye Başkanlığı tarafından başlatılarak takibi sağlanan 'Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme' projesinde somut adımların atılmasına sayılı zaman kaldı.

Niğde'de Kale Projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor, System.String[]

Niğde Belediye Başkanlığı tarafından başlatılarak takibi sağlanan 'Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme' projesinde somut adımların atılmasına sayılı zaman kaldı.


TOKİ Başkanlığı tarafından görevlendirilerek kale ve çevresinde bulunan yerleşim alanlarında tek tek inceleme yaparak yol haritasının belirlenmesini sağlayan müşavir mimarlık firması Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in de katılımlarıyla kale bölgesinde incelemelerde bulundu.


Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yerinde incelemelerde bulunduğu proje kapsamında bölgede yapılması planlanan çalışmalar hakkında toplantıda hazır bulunan belediye ve TOKİ başkanlığı ekiplerinden bilgi alarak bölgede incelemeler yaptı.


Dünyada Ses Getirecek Bir Dönüşüm


Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesini yakından takip ederek hızlanmasını sağlayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Kale projesi çalışmalarımızı hızlandırdık. Niğde Kalesinde TOKİ Başkanlığının görevlendirmiş olduğu müşavir mimarlık ekibi ile incelemelerde bulunduk. Değil Türkiye'de dünyada ses getirecek bir dönüşüm projesi yapacağız. Tarihi yenileme alanı olarak gerçekleştireceğimiz projemiz kapsamında Niğde Kalesi ve çevresi bundan yüzlerce yıl önce nasılsa o yapıyı gün yüzüne çıkartacak bir proje gerçekleştireceğiz. Gün yüzüne çıkartırken de bu bölgeyi bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Niğde'nin kaderini değiştirecek bir proje olacak. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız, TOKİ Başkanlığı ve projede emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok zor bir proje olmasına rağmen önümüzdeki bir yıl içerisinde ilk kazmayı vurup dört yıl içerisinde hem ülkemize hem de Niğde'mize kazandıracağımız projeden şehrimiz adına umutluyuz inşallah tamamlandığında şehrimizin kaderini değiştireceğiz. Bu projenin diğer projelerden farkı koruma ve yenileme projesi olması ve Niğde'de ilk defa uygulanıyor olması. Proje sonuna gelindiğinde dünyada da örnek bir çalışma olacak" dedi. - NİĞDE

Emrah Özdemir, Niğde, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:24 Kaynak: İHA
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