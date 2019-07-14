Son Dakika Haberleri: Niğde 'ye şehit ateşi düştü
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Niğde 'ye şehit ateşi düştü

12 saat önce

HAKKARİ kırsalında bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Alim Keskin'in (31) memleketi Niğde'deki baba evine acı haber ulaştı.

Niğde 'ye şehit ateşi düştü, System.String[]
HAKKARİ kırsalında bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Alim Keskin'in (31) memleketi Niğde'deki baba evine acı haber ulaştı.
Şehidin merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'ndeki baba evine gelen Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ve beraberindeki askeri heyet acı haberi anne Keziban Keskin'e verdi. Oğlunun şehit haberini aldıktan sonra fenalaşan anne Keskin'e hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Evli ve bir çocuk babası şehit Alim Keskin'in babası Mümin Keskin'i ise iki yıl önce yaşamını syitirdiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Şehit Alim Keskin'in cenazesinin, yarın yapılacak tören ile Niğde Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.


- Niğde
Keskin, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:56 Kaynak: DHA
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