Nihat Özdemir: Tecrübemle, bilgimle, tüm enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum

"Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, spordan keyif alan ve mutluluk duyan insanları arttırmak temel hedefim olacaktır"

ANKARA/ DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Nihat Özdemir, "Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, spordan keyif alan ve mutluluk duyan insanları arttırmak temel hedefim olacaktır" dedi.

TFF olağan seçimli genel kuruluna tek başkan adayı olarak giren Özdemir, konuşmasına önceki dönemde başkanlık yapan Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başladı.

İlk spor yöneticiliğine Ankaragücü'nde başladığını, Fenerbahçe'de uzun yıllar görev aldığını ve TFF'de de 4 yıl başkan vekilliği yaptığını hatırlatan Özdemir, "Yıldırım Bey ile başladığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek, Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için federasyon başkanlığına aday olarak sizlerin huzurundayım" şeklinde konuştu.

"Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, spordan keyif alan ve mutluluk duyan insanları arttırmak temel hedefim olacaktır. Futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol ikilimi için 4 yıl boyunca Türk futbolunu yönetmeye talibim" diyen Özdemir, "Tecrübemle, bilgimle, tüm enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Futbol her toplum için milli bir değerdir. Bu değeri de korumamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Bunun için öncelikle barış, hoşgörü ve huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır. Bunun yolu da saygıdan ve sevgiden geçer. Adalet ararken, adil olmaktan geçer. Rakibe saygı duymaktan geçer. Lefterler, Canlar, Metinler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar, Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer. Bunun için de öncelikle Türk futbol ailesine sağ duyuya çağırıyorum. Yeni dönemle, yeni milli ruh oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Ülkemizin ihtiyacı olan milli birlik ve beraberliği en güçlü şekilde yaşatmamız gerekiyor. Hedefimiz Türk futbolunu yukarılar çıkarmak ve istikrarlı bir şekilde dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almasını sağlamak olacaktır. Daha başarılı bir Türk futbolu için omuz omuza vererek çalışmamız gerektiğine inanmaktayım" ifadelerini kullandı.

Özdemir, futbol ailesi olarak, federasyon dışındaki tüm liglerdeki kulüpler birlikleri ile ortak paydaşları bulunduğunu belirterek, "Bu paydaşlarla çok iyi diyaloglar sürdürerek görevimize devam etmek istiyoruz. Mutlak suretle kurumsal çalışma düzeni bir numaralı önceliğimiz olacaktır. Tüm kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmasına büyük önem vereceğiz. MHK, Disiplin ve Tahkim kurulları Beylerbeyi tesislerimizde hizmet vermeye devam edecektir. Kulüp lisans kurulunda da gerekli reformlar için tüzük değişikliklerini hazırladık. Burada sizlerin onayına sunarak gerekli tasdiki almış bulunmaktayız. Kurullarımızdaki arkadaşlarımızı seçerken en önem vereceğimiz konu liyakat konusudur. Layık arkadaşlarımızı bu görevlere getireceğiz. Sponsorluk gelirlerimizin arttırılması için yeni komiteler kurarak etkin bir çalışma ortamı oluşturacağız. UEFA'daki gibi yeni bir organizasyon şemasıyla yola devam etmek istiyoruz. Komitelerimizi oluşturacağız, hiçbir şekilde günlük işlere karışmayacak profesyonel arkadaşlarımız olacak. MHK ve kulüp lisans kurulunda da reformları yapmamızın da şart olduğunu biliyorum. Beş büyük futbol ülkesinin çalışmalarını yakından araştırmak istiyoruz. Bu konuyla

ilgili de bir komiteyi kurmayı planlıyoruz. Bu komiteye yönetim kurulumuzdan, MHK'den, profesyonel arkadaşlarımızdan, kulüp lisans temsilcilerimizden hatta basınımızdan da değerli arkadaşları almayı planlamaktayız. Bu komitenin raporuna göre de MHK'nin 3 yıllık master planını yapıp, bunu kamuoyuna sunmayı hedeflemekteyiz" dedi.

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Nihat Özdemir'in açıklamaları

01.06.2019 - Haber Kodu : 190601151