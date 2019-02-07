Nihat Zeybekci'den '10 Numara İzmir' Projeleri - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: -...

Nihat Zeybekci'den '10 Numara İzmir' projeleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İzmir'in yavaş şehir olmaya tahammülü yok" İZMİR - AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, merakla beklenen '10 Numara İzmir' projelerini 10 ana başlık halinde açıkladı.

Nihat Zeybekci'den '10 Numara İzmir' projeleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"İzmir'in yavaş şehir olmaya tahammülü yok" İZMİR - AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, merakla beklenen '10 Numara İzmir' projelerini 10 ana başlık halinde açıkladı.

"İzmir'in yavaş şehir olmaya tahammülü yok"

İzmir'in bir evladı olduğunu dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, "İzmir ile kaygı duymam çok normal. 1983 yılında İzmir'den ayrıldım. Ankara'yı arşınladım, İstanbul'da yaşadım. Okurken, çalışırken dünyanın çeşitli yerlerine gittim ve 2014 yılında İzmir'e döndüm. O kadar mutluydum ki ailemle olacağım için. Bu bende sevinç oluşturdu. 2014 yılında taşındıktan sonra bu kadar güzel bir şehir olmasına rağmen mutlu olmadığımı hissettim. Yeni Türkiye'nin şehirleşme hareketinin çok gerisinde kalan, İstanbul ile karşılaştırılan İzmir fotoğrafının hala aynı olduğunu keşfettim. Sonra kendimi siyasetin içinde buldum. Kader bana Ankara'da görev verdi, Ankara'da İzmir'in gelişmesi için bu mücadele, her zaman İzmir'in bir evladı olarak bu bölgenin kalkınmasına hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın 35 proje ekibinin de içinde olduğunu, o projelerin bir kısmını evinin bodrumunda yazdıklarını söyleyen Pakdemirli, "İzmir ile kaygı duyan bir insan olarak işlerim bitince Ankara'dan İzmir'e döneceğim. Ama bu defa içim rahat. Bu defa Zeybekci'ye İzmir'i teslim edeceğiz. Evlatlarımızın iş ve AŞ bulabildiği bir şehir olacak. Özgün mimarisiyle inşallah çok daha güzel bir şehre kavuşacağız. İnşallah bu dönemde projesi olan ile olmayanı ayıracak diye düşünüyorum. İzmir'in yavaş şehir olmaya tahammülü yok, İzmir'in hızlı olması gerek. Duran, yavaş şehir olmaya ihtiyacımız yok. Mutlaka hızlı şehir, proje ve hizmet üzerine hizmet odaklı olmamız gerekiyor. Projesi olmayanlara inşallah İzmir tercihini bu yönde kullanmayacak diye düşünüyorum. Zeybekci abimiz İzmir'de uzun zaman geçirmiş, inşallah Denizli'yi nasıl imar ettiyse İzmir'i de onun ötesinde bir imara kavuşturacak" ifadelerini kullandı.

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