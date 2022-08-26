Nintendo Switch fiyatı artacak mı? Açıklama geldi - Son Dakika
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Nintendo Switch fiyatı artacak mı? Açıklama geldi

26.08.2022 19:56
Nintendo Switch fiyatı artacak mı? Açıklama geldi

Nintendo Switch fiyatı artacak mı? Nintendo, Sony ve Microsoft'un konsol fiyatlarına ilişkin açıklamalarını takip ediyor.

Sony ve Xbox'ın fiyat politikasını güncellemesinin ardından Nintendo'dan açıklama gecikmedi. Japon oyun devi, Nintendo Switch fiyatlarına zam yapmayacağını söyledi. Nintendo, enflasyon gibi küresel ekonomik koşullardan şimdilik etkilenmediklerini ifade etti.

Nintendo Switch fiyatları "şimdilik" değişmeyecek

Geçtiğimiz günlerde Sony PlayStation 5 fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Sony küresel enflasyonu ve dövizdeki olumsuz gelişmeleri gerekçe gösterdi. Bu kapsamda İngiltere, Avrupa, Japonya, Çin, Avustralya, Meksika ve Kanada'da konsolun fiyatına zam yapıldı. Avrupa'da yüzde 10, İngiltere'de ise yüzde 6 civarında fiyat artışı yaşandı.

Nintendo Switch fiyatı artacak mı? Açıklama geldi

Sony'nin zam kararının ardından Microsoft'tan da açıklama gecikmedi. Windows Central'a konuşan şirket sözcüsü, Xbox Series X ve Series S fiyatlarını değiştirme gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Şimdi de benzer bir karar Nintendo'dan geldi.

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Eurogamer'a konuşan Nintendo sözcüsü, şirketin Haziran ayında aldığı fiyat politikasını devam ettireceğini ifade etti. Haziran ayında Başkan Shuntaro Furukawa, artan tedarik maliyetleri nedeniyle donanım fiyatını değiştirmek için herhangi bir planın olmadığını söylemişti.

OLED ekranlı Nintendo Switch Türkiye fiyatı 6999 TL'den başlıyor. Daha küçük ekranlı Nintendo Switch Lite 4999 TL gibi fiyat etiketiyle raflardaki yerini almış durumda. 2017 yılında duyurulan Switch serisinin bugüne kadar 110 milyon birim satmayı başardı.

Nintendo Switch fiyatı artacak mı? Açıklama geldi

Bu açıklama, Nintendo almayı düşünen kullanıcılar için sevindirici bir haber olsa da, şirketin "şimdilik" böyle bir plana sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Nintendo Switch'in ilerleyen dönemlerde enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarından etkilenmesi mümkün görünüyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Nintendo, Sony, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nintendo Switch fiyatı artacak mı? Açıklama geldi - Son Dakika

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