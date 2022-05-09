Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti

09.05.2022 12:27
Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, nisan ayında yurt genelinde 119'u ölümlü, 14 bin 532'si yaralanmalı toplam 35 bin 741 kaza meydana geldi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, nisan ayında yurt genelinde 119'u ölümlü, 14 bin 532'si yaralanmalı toplam 35 bin 741 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 4 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 533'e yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, nisan ayında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili veriler paylaştı. Nisan ayında Türkiye genelinde 119'u ölümlü, 14 bin 532'si yaralanmalı, 21 bin 270'i hasarlı olmak üzere toplam 35 bin 741 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 20 bin 128 kişi yaralandı, 139 kişi ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 4 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 533'e çıktı.

EN ÇOK KAZA İSTANBUL'DA, EN AZ ARDAHAN'DANisan ayında en çok kaza yaşanan iller sıralamasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 5 bin 95 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u en çok kaza yaşanan Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın yaşandığı şehirler ise 6 kaza Ardahan, 8 kaza Bayburt oldu. Nisan ayında 6 bin 528'si 'alkollü araç kullanmak' suçundan toplam 1 milyon 648 bin 237 trafik cezası uygulanırken, 109 bin 162 araç ise trafikten menedildi.Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."


Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti
Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
TEM'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı TEM'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Nisan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
12:22 DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor
12:19 Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması kıtlığı başladı
12:18 Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
12:07 Ümit Özdağ'dan korkutucu iddia: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar
12:02 Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor: Trabzonspor ve Sivasspor avantajlı durumda
12:00 Putin'den sonra Zelenski'den de 9 Mayıs açıklaması: Nazizmi yenen atalarımızla gurur duyuyoruz, özgür ruhumuzu bağlayabilecek hiçbir pranga yok
11:59 Eski eşini öldüren zanlı, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı
11:21 Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü
11:20 Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 12:39:47. #1.12#
SON DAKİKA: Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement