Niyazi Mısri anılıyor

Malatyalı Mutasavvıf Niyazi Mısri'yi anma programı kapsamında "Niyazi Mısri Okumaları" adlı etkinlik dizisine başlandı.



İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Süreyya Aybar Konferans Salonunda 15 günde bir gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk konuşmacısı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kavruk oldu.



Aynı zamanda Niyazi Mısri Merkezi'nin kurulmasına da öncülük eden Kavruk programda yaptığı konuşmada, "Niye Niyazi Mısri ile ilgileniyoruz veya ilgilenmemiz gerektiğini hocalarımız vurguluyor. Niyazi Mısri hepimizin bildiği gibi Malatyalı. Onun için öncelikle Niyazi Mısri diyoruz. Konya'da Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleri neyse Malatya'da Niyazi Mısri üç aşağı beş yukarı odur. Konya kültüründe Mevlana neyse Malatya kültüründe de Niyazi Mısri'nin o olması beklenir. Böyle olmadığını hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.



Niyazi Mısri'nin Malatyalı olduğunu fakat Malatya insanın onun hakkında yeterli derecede bilgi birikime sahip olmadığını bildiren Kavruk, Niyazi Mısri'ye yeterli derecede özen göstermediğini vurguladı. Niyazi Mısri'nin bulunduğu statü ve konum doğrultusunda Anadolu'ya layık biri olduğunu, 17. Yüzyıldaki üslubunun 13 ve 14. Yüzyıldaki Yunus Emre'ye çok benzediğini belirten Prof. Dr. Hasan Kavruk, "Niyazi Mısri edebiyatımızda hatırat sahibi ender şahsiyetlerdendir. Yani hatıratı olan bir elin parmağını geçmeyecek şair, sanatkara sahibiz. Günbegün hatıralarını kaleme almış ve ne yaşadığını özellikle o sürgün zaman dilimini günbegün kaydetmiştir. Istıraplarını, sıkıntılarını, eziyetlerini, zehirlenmelerini aklınıza gelebilecek ne varsa her şeyi birer birer, kaydedebilen ender şairlerden, ender sanatkarlardan, ender fikir adamlarındandır" diye konuştu.



Konuşmasının ardından Niyazi Mısri kaleme aldığı şiirlerinden birkaçını okuyan Prof. Dr. Kavruk programın ikinci oturumunun 15 gün içerisinde yapılacağını belirtti. - MALATYA