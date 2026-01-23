Noa Lang İstanbul’a Geldi - Son Dakika
Noa Lang İstanbul’a Geldi

Noa Lang İstanbul'a Geldi
23.01.2026 02:16
Galatasaray ile transfer görüşmesi yapan Noa Lang, İstanbul'da taraftarlar tarafından karşılandı.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Hollandalı futbolcu Noa Lang, İstanbul'a geldi.

İtalya'nın Napoli kentinden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu, sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lang, "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim." ifadelerini kullandı.

Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.

Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı.

Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen tercübeli oyuncu, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA

