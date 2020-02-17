Nollywood filmleri Hollywood'da izleyiciyle buluşacak - Son Dakika
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Nollywood filmleri Hollywood'da izleyiciyle buluşacak

7 saat önce

Dünyanın en büyük üçüncü film endüstrisi olan Nijerya'daki Nollywood'dan 3 film Hollywood'da izleyicilerin karşısına çıkacak.

Nollywood filmleri Hollywood'da izleyiciyle buluşacak, System.String[]

Dünyanın en büyük üçüncü film endüstrisi olan Nijerya'daki Nollywood'dan 3 film Hollywood'da izleyicilerin karşısına çıkacak.

Nijerya film sektörü, Nollywood stüdyolarında çekilen "Merry Men 2", "Living in Bodage: Breaking Free and The Ghost" ve "The House of Truth" filmleri ABD'de düzenlenecek "Hollywood'daki Nollywood" programında izleyicilerle buluşacak.

"Hollywood'daki Nollywood" operasyon direktörü Maceo Willis gazetecilere yaptığı açıklamada, programın 27-28 Mart'ta ABD'nin California eyaletinde düzenleneceğini ve bu programın Nijerya film sektörünü dünyada tanıtmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Willis, "Hollywood'daki Nollywood etkinliği Nijerya film endüstrisine olumlu bir etki yapmakta ve Nijerya'nın dünyada daha iyi algılanmasını sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Üçüncüsü düzenlenen program, Nijerya'nın sinema alanında Afrika dışındaki en büyük kültürel etkinliği olarak kabul ediliyor.

Nollywood'dan "Up North", "Lionheart" ve "King of Boys" filmleri, geçen sene düzenlenen "Hollywood'daki Nollywood" programında izleyici karşısına çıkmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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