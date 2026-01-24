Nordik-Baltık Ülkelerinden Rusya'ya Kınama - Son Dakika
Nordik-Baltık Ülkelerinden Rusya'ya Kınama

Nordik-Baltık Ülkelerinden Rusya'ya Kınama
24.01.2026 17:19
Nordik-Baltık Sekizlisi, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına saldırılarını kınadı.

NORDİK-Baltık Sekizlisi ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarını kınayan ortak açıklama yayımladı.

DANİMARKA, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç'ten oluşan Nordik-Baltık Sekizlisi (NB8) Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine, yerleşim bölgelerine ve enerji altyapısına yönelik devam eden saldırıları kınandı. Açıklamada, uluslararası çabalara rağmen Rusya'nın başkent Kiev'in yanı sıra Dnipro, Zaporijya, Harkiv, Odessa ve diğer birçok şehre yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna makamlarının geçen hafta ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Nükleer kapasiteli stratejik füzelerin kullanımı da dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırılar durmalıdır" denildi.

'SAVAŞ SUÇU SAYILABİLİR'

Rusya'ya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan tüm askeri operasyonları derhal durdurma çağrısında bulunulan açıklamada, "Aşırı zorlu kış koşullarında Ukrayna halkını elektrik, ısınma ve su kaynaklarından mahrum bırakmayı açıkça amaçlayan saldırılar, Rusya'nın uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlalini teşkil etmektedir ve savaş suçu sayılabilir. Ukrayna halkının olağanüstü direncini takdir ediyoruz ancak tek başına direnç yeterli değildir. Rusya ve liderleri, uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu tutulmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna nükleer santrallerinin güvenli işleyişi için hayati önem taşıyan elektrik trafo merkezlerini hedef almasından duyulan derin endişe vurgulandı. Bu eylemlerin Ukrayna'nın ve sivil halkın nükleer emniyetini ve güvenliğini ciddi tehlikeye attığı belirtilen açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) rolüne destek verildi ve IAEA Yönetim Kurulu'na bu acil konuyu ele alması çağrısında bulunuldu.

ASKERİ VE MALİ DESTEK SÜRECEK

Nordik-Baltık ülkeleri, Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Mali ve ilave askeri destek de dahil olmak üzere, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendini savunma kabiliyetini desteklemeye kararlıyız" mesajını verdi. Ayrıca, Ukrayna'nın kritik altyapısının yeniden işlevsel hale getirilmesi için devlet kurumları, özel şirketler ve sivil toplumla birlikte çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşını sona erdirmek amacıyla, BM Şartı ve uluslararası hukukla uyumlu, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılmasına yönelik tüm çabaların desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: DHA

