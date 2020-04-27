NUR YERLİTAŞ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

ÜNLÜ modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu.

2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti. Ünlü modacı Nur Yerlitaş (64) bugün sabah saatlerinde Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Yerlitaş 19 saat önce Instagram hesabından yaptığı mesajında, "Bakma bana öyle baktığın yerdeyim, bende kal evde kal" ifadelerini kullanmıştı. Akşam saatlerinde evden alınan Nur Yerlitaş'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Cenaze aracına tabutun konuğu anlarda Yerlitaş'ın yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. 80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.

- İstanbul