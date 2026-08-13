Ödüllü Yerli Yapımlar ‘Şahsiyet’ ve ‘Ayak İşleri’ TV+’ta TV+’ın ağustos ayı içerikleri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ödüllü Yerli Yapımlar ‘Şahsiyet’ ve ‘Ayak İşleri’ TV+’ta TV+’ın ağustos ayı içerikleri açıklandı

Ödüllü Yerli Yapımlar ‘Şahsiyet’ ve ‘Ayak İşleri’ TV+’ta TV+’ın ağustos ayı içerikleri açıklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV+, ağustos ayında Amerika ile aynı anda yayınlanacak yeni dizilerden merakla beklenen filmlere kadar geniş bir içerik seçkisini izleyicilerle buluşturuyor.

Türkiye'nin süper içerik platformu TV+, bu ay Return to Silent Hill, Lioness dizisinin yeni sezonu ve DC evreninden Lanterns adlı yapımı izleyicilerle buluşturuyor. Haluk Bilginer'in Emmy Ödülü’ne uzandığı Şahsiyet ile sevilen komedi dizisi Ayak İşleri de ağustosta platformdaki yerini alıyor. Gladiator II, Dracula: A Love Tale ve The Jester 2 de bu ay TV+ kütüphanesine eklenen diğer güçlü yapımlar arasında.

TV+ ağustos ayı takvimi:

• 1 Ağustos: Return to Silent Hill

• 1 Ağustos: Gladiator II

• 3 Ağustos: Lioness - Yeni Sezon (Amerika ile Aynı Anda)

• 17 Ağustos: Lanterns

• 27 Ağustos: Dracula: A Love Tale

• 31 Ağustos: The Jester 2

• 21 Ağustos: Şahsiyet

• 21 Ağustos: Ayak İşleri

Silent Hill kâbusu geri dönüyor: Return to Silent Hill

Video oyun tarihinin en ikonik korku serilerinden biri yeniden beyaz perdeye taşınıyor. Christophe Gans'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Return to Silent Hill, yıllar önce kaybettiği aşkını bulmak için Silent Hill kasabasına dönen James Sunderland'ın gerçekle kâbus arasındaki sınırın giderek silikleştiği yolculuğunu konu alıyor. Başrollerde ise Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson yer alıyor. Psikolojik gerilimi ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken film, 1 Ağustos'tan itibaren ilk kez ve sadece TV+'ta.

Amerika ile aynı anda TV+’ta: Lioness yeni sezonuyla geri dönüyor

Taylor Sheridan imzalı aksiyon ve casusluk dizisi Lioness, üçüncü sezonuyla geri dönüyor. CIA'in en gizli operasyonlarını konu alan yapım, Zoe Saldaña, Nicole Kidman ve Morgan Freeman'ın yer aldığı güçlü kadrosuyla, aksiyon temposunu yeni sezonda da koruyor. Lioness’in üçüncü sezonu, 3 Ağustos'tan itibaren Amerika ile aynı anda, ilk kez ve sadece TV+'ta izlenebilecek.

DC evreninin merakla beklenen yeni dizisi: Lanterns

DC Studios'un yeni yapımlarından Lanterns, Green Lantern evrenini sürükleyici bir polisiye hikâyeyle buluşturuyor. Gizem ve dramı bir araya getiren yapım, DC evreninin en çok beklenen dizileri arasında gösteriliyor. Lanterns, 8 Ağustos'tan itibaren TV+'ta izleyicilerle buluşacak.

Ödüllü Yerli Yapımlar ‘Şahsiyet’ ve ‘Ayak İşleri’ TV+’ta TV+’ın ağustos ayı içerikleri açıklandı

‘Şahsiyet’ ve ‘Ayak İşleri’ TV+ kütüphanesine ekleniyor

Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran 'Şahsiyet', ağustos ayında TV+ kütüphanesindeki yerini alıyor. Türkiye’nin öne çıkan polisiyelerinden 'Şahsiyet'in yanı sıra, sevilen oyuncular Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın başrollerini paylaştığı komedi dizisi 'Ayak İşleri' de bu ay platformda yayınlanacak bir başka önemli yapım.

Bu iki yeni içerik ile TV+, yerli yapım seçkisini güçlü yapımlarla daha da zenginleştiriyor.

TV+ kütüphanesi ses getiren filmlerle güçlenmeye devam ediyor

TV+, ağustos ayında sinema tutkunlarını yeni yapımlarla buluşturuyor. Oscar ödüllü Gladiator efsanesinin devam filmi Gladiator II 1 Ağustos'ta, gotik atmosferiyle dikkat çeken Luc Besson imzalı Dracula: A Love Tale 27 Ağustos'ta, korku türünün yeni yapımlarından The Jester 2 ise 31 Ağustos'ta TV+ izleyicileriyle buluşacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Şahsiyet, Ağustos, Son Dakika

Son Dakika Film Ödüllü Yerli Yapımlar ‘Şahsiyet’ ve ‘Ayak İşleri’ TV+’ta TV+’ın ağustos ayı içerikleri açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki.. Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
Bir zamanlar yan yanaydılar Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı Bir zamanlar yan yanaydılar! Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı
Yalova’da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu’ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi Adli işlem başlatıldı Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı

15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
14:54
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan Bakan Bayraktar’a zor soru: Sizce Türkiye’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
13:58
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor
İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor
13:38
Vlahovic’in İstanbul’a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
13:29
F.Bahçe’nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
13:20
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 17:49:42. #7.13#
SON DAKİKA: Ödüllü Yerli Yapımlar ‘Şahsiyet’ ve ‘Ayak İşleri’ TV+’ta TV+’ın ağustos ayı içerikleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.