Odunpazarı'nda kültür turları devam ediyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, son olarak Emek Mahallesi'nde yaşayan kadınlar için Odunpazarı Tarihi Bölgede kültür turu düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, halk merkezleri öncülüğünde kadınlar için Odunpazarı Tarihi Bölge'de kültür turları düzenliyor. 71 Evler Aydın Arat Halk Merkezi ile başlayan kültür turu; Emek, Gündoğdu, Erenköy, Orhangazi, Ihlamurkent, Vadişehir ve Emek Mahallesi Amigo Orhan Halk Merkezi ile devam etti. Emek Mahallesinde yaşayan kadınlar; Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Lületaşı Müzesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi. Kadınlar, Odunpazarı'nın tarihi ve müzeler hakkında detaylı bilgi edindi. Hem eğlenceli hem de kültür ve sanat dolu bir gün geçiren kadınlar, kendilerine bu imkânı sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Yetkililer, Odunpazarı kültür turlarının 16 Aralık Perşembe Günü Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan kadınlar ile devam edeceğini belirtti.