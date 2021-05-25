Osmangazi EDAŞ sokak hayvanları için 200 noktada 2 ton mama dağıttı - Son Dakika

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde hizmet verdiği illerde sokak hayvanları için 200 noktada 2 ton mama dağıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi EDAŞ, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine yenisini ekledi.

Bu kapsamda, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iş birliği gerçekleştiren şirket, söz konusu illerde tam kapanma döneminde sokak hayvanları için 200 mama kabı yerleştirdi ve 2 ton mama dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi EDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, ???????hayvanlar için başlatılan mama ve kap dağıtımı projesi fikrinin şirket çalışanlarından geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde kesintisiz hizmet sunmak için sahada görev alan çalışma arkadaşlarımızın bu ihtiyacı görmesi ve bizlerle paylaşması sonucunda sokak canları alanında uzman ekip HAYTAP ile de hızla bir araya gelerek projeyi başlatmış olduk. Bu güzel proje için çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak ve önümüzdeki günlerde bu projenin gelişerek büyümesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizin müjdesini vermek isterim."