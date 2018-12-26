Ofis Mobilyaları İhracatı 110 Milyon Doları Aştı

Sektör içindeki sivil toplum kuruluşlarının işbirliğine büyük önem veren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ofis Mobilyacıları Sanayicileri Derneği Başkanı Levent Tüfekçi ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Son dönemde Ege Mobilya Sanayicileri Dayanışma Derneği ve İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanlarıyla da bir araya geldiklerini belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, yıllık 2,2 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Türkiye'nin gözbebeği sektörlerden biri konumunda olan mobilya sektöründe; sektörün sivil toplum kuruluşlarının uyumlu çalışması sayesinde son 8 ay içerisinde Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, kalifiye işgücü eksiğinin giderilmesi, Ar-Ge, tasarım konuları başta olmak üzere sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda hızlı gelişmeler kaydettiklerini dile getirdi.

MODEKO FUARI'NDA ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU YAPILACAK

Ofis Mobilyaları Sanayicileri Derneği'nin İzmir merkezli Türkiye geneli bir dernek olduğuna dikkati çeken Yağcı, "Ofis mobilyaları mobilya ihracatımızda önemli bir kalemi temsil ediyor. 2018 yılının 11 aylık döneminde 161 ülkeye 110 milyon dolarlık ofis mobilyaları ihraç ettik. Ofis mobilyaları ihracatımız 2018 yılında yüzde 18 artış gösterdi. 6-10 Mart tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan MODEKO İzmir Mobilya Fuarı'na yönelik "Alım Heyeti Organizasyonu" gerçekleştireceğiz. Bu organizasyona dünyanın dört bir tarafından ofis mobilyaları ithalatçılarını da davet edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de ekonomik daralmanın yaşandığı süreçte firmaların bu darboğazdan ihracatla çıkabileceğini ifade eden Yağcı şöyle devam etti: "Krizi fırsata çevirmek lazım böyle dönemlerde uzun vadeli planlamalar yapmak; tasarım, pazarlama ve Ar-Ge ile ilgili eğitimler almak gerekir. Üretici firmaların krizden etkilenmemeleri için üretimlerinin en az yarısını ihraç edebilecek donanıma kavuşmaları gerekir. Bunun için orta ve uzun vadeli planlar yapmak gerekir."

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin mobilya sektörüne kalifiye iş gücü temini için üyelerinin katılımıyla meslek lisesi öğrencilerine burs fonu oluşturduğunu hatırlatan Yağcı, Ofis Mobilyaları Sanayicileri Derneği'nden bu fonun büyümesi ve meslek lisesi öğrencilerinin daha iyi yetişmesi adına mentörlük yapmaları talebinde bulundu.

Türkiye genelindeki ofis mobilyacılarının üye olduğu İzmir merkezli bir dernek oldukları bilgisini veren Ofis Mobilyaları Sanayicileri Derneği Başkanı Levent Tüfekçi, ofis mobilyaları sektörünün gelişimi için Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile önümüzdeki süreçte sektöre nitelikli ara eleman yetiştirmek başta sektör ile ilgili her konuda işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Mobilya sektörünün göz bebeği MODEKO Fuarı'na Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirilecek olan "Alım Heyeti"nin içeriğinin ve gelen firmaların kalitesinin nasıl artırılabileceği konusunda işbirliği yapılması yönünde görüş birliğine varıldı.

OFİS MOBİLYALARINDA ALMANYA LİDER OLDU

Türkiye, 2018 yılının Ocak – Kasım döneminde 161 ülkeye 110 milyon 466 bin dolarlık ofis mobilyaları ihraç ederken, 2017 yılının aynı dönemine göre ofis mobilyaları ihracatı yüzde 18 artış gösterdi.

Ofis mobilyaları ihracatında Almanya, 15 milyon 581 bin dolarlık tutarla zirvede yer alırken, Irak, 9,3 milyon dolarlık ihracatla ikinci, Fransa ise, 8,4 milyon dolarlık ofis mobilyaları ihracatı ile zirvenin üçüncü basamağında yer aldı.

OFİS MOBİLYALARI İHRACATINDA EN BÜYÜK ARTIŞ KATAR'A OLDU

Ofis mobilyaları ihracatında en büyük artış ise; Katar'a oldu. Katar'a 2017 yılının Ocak – Kasım döneminde 1 milyon 880 bin dolar olan ofis mobilyaları ihracatı, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 238'lik rekor artışla ihracatımız 6 milyon 358 bin dolara çıktı. İkinci önemli artış ise; Libya pazarında yaşandı. Libya'ya ofis mobilyaları ihracatı yüzde 197'lik sıçrama ile 1,9 milyon dolardan, 5,7 milyon dolara çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yüzde 221'lik artışla 3,1 milyon dolarlık Türk ofis mobilyaları tercih etti.