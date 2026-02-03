Oğlunu Bıçaklayarak Öldüren Baba Tutuklandı

TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kendisine olan altın borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı oğlu Erkan Elmas'ı bıçaklayarak öldüren Muzaffer Elmas, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elmas, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Levent DİKMEN/ÇAN (Çanakkale),
