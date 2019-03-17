Son Dakika Haberleri: Oğlunun Cenaze Törenine Kelepçeli Olarak Katıldı

Oğlunun Cenaze Törenine Kelepçeli Olarak Katıldı

1 saat önce

Denizli'de geçtiğimiz 15 Mart günü aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen 27 yaşındaki emlakçı Oğuzhan Karabağ, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Oğlunun Cenaze Törenine Kelepçeli Olarak Katıldı, System.String[]
Denizli'de geçtiğimiz 15 Mart günü aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen 27 yaşındaki emlakçı Oğuzhan Karabağ, cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Karabağ'ın cinayeti azmettirme iddiasıyla cezaevinde olan babası ve ağabeyi de özel izinle kelepçeli olarak katıldı.

Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz 15 Mart'ta aracındayken çapraz ateşe tutularak 14 kurşunla öldürülen Karabağ, bugün gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Millet İttifakı'nın İyi Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Partili Ümit Bahtiyar, Karabağ ailesi ve yakınları katıldı. Törene 9 Kasım 2018 günü Merkezefendin ilçesinde öldürülen iş adamı Mehmet Yamer'in cinayetinin azmettiricisi iddiasıyla cezaevinde olan Oğuzhan Karabağ'ın babası Halil Karabağ ve ağabeyi Kutluğhan Karabağ da katıldı. Özel izinle cenaze katılan baba ve ağabeyi kelepçeli olarak cenazeyi takip etti. Asri mezarlıkta gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası Karabağ son yolculuğuna uğurlandı. Törende jandarma ve polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Karabağ, 3. Sayfa
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