"Öğrenci bilet fiyatları, tam bilet fiyatlarının yarısı olmalı"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki , Ankara'da toplu taşımadaki öğrenci bilet fiyatlarına ilişkin, "Yapılması icap eden öğrenci taşımalarının, normal tam bilet fiyatlarının yarısı olmasıdır. İnşallah belediyemiz bugünlerde bir karar alır, bunu da yapar. Öyle ümit ediyoruz. Çünkü benim mühür elimde değil şimdi. Ben sadece tavsiye edebilirim. Mustafa Bey arkadaşımıza rica edebilirim." dedi.Özhaseki, AK Parti Genel Merkezinde gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.Ankara'nın her işte, her sektörde "şampiyonlar ligi"nde olması gerektiğini belirten Özhaseki, "Ankara'mızı başkente yakışır bir vaziyette, ticaretinde, sanayisinde ve benzer bir çok alanda en önde güreşen ve birinci olan bir kent yapabiliriz." diye konuştu.Belediyelerin, Ankara gibi büyük illerde ortaya konulan projelerin tamamını finanse edebilme kabiliyetinin olmadığına işaret eden Özhaseki, "Belli bütçeleriniz vardır, bir kısmını da hükümetin üstlenmesi gerekir. İşte o hükümet nezdindeki işlerin de sürdürülebilmesi adına bir tecrübem var. Hükümeti iyi tanıyorum. Siyaset ayağını iyi biliyorum. İlişkilerimi de iyi kurarak inşallah birçok projeyi de bakanlıklarımız nezdinde takip edip bunları ben yaparım diye düşünüyorum. Ayrıca kimseyle kavgam olmaz. Siyasetin içinde aktör olmam. Sadece hizmetlerimle konuşurum." ifadelerini kullandı.Ankara'ya yaptığı birçok hizmet olduğunu aktaran Özhaseki, Ankara'nın 1/100 binlik planlarını çalıştığını, kentsel dönüşümle ilgili 9 ana bölgede yenileme projelerine imza attığını, Mogan Gölü için bakanlığı döneminde önemli bir bütçe ayırarak gölü bataklık olmaktan kurtardıklarını anlattı. Ankaragücü maçlarını Eryaman 'da oynayacak"Bugünlerde bile iki önemli projeye imza atmaya çalıştığını dile getiren Özhaseki, "Ankaragücü maçlarını dışarıda yapıyor. Eryaman Stadı bitmiş fakat içindeki ihtilaflar çözülmediği için Ankaragücü değişik şehirlere gitmek zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Belediye, müteahhit firma tarafıyla görüştüm. Bir komisyon oluşturup, ihtilafları çözüp, ikinci yarıda inşallah Ankaragücü'nü Ankara'da maç yapar hale getirdik. Bu bir idareciliktir, ben bunu yaptım. Önümüzdeki ilk maçından itibaren inşallah Ankaragücü maçlarını Eryaman'da oynayacak." ifadelerini kullandı.Özhaseki, ikinci projenin ise 19 Mayıs Stadyumu 'nun yerine yapılacak spor kompleksi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz verdiği için bir, iki ay içinde temelinin atılacağını söyledi.Özhaseki, daha önce açıkladığı Ankara projeleriyle ilgili bir sunum yaptı."Şimdilik böyle bir hesap doğru olarak gözüküyor"Ankara'daki su faturalarının yüksek geldiği belirtilerek, su konusunda bir vaadinin olup olmayacağına yönelik soru üzerine Özhaseki, Ankara'daki su fiyatlarının indirilmesinin üzerinde uzun süredir çalışıldığını söyledi.Özhaseki, Devlet Su İşleri tarafından yapılan 32 kilometrelik hattın tamamlanmasıyla belediyenin kaynak sularını yakında Çamlıdere Barajından Ankara'ya vermeye başlayacağını söyledi. Kızılırmak 'ta yapılan barajdan Ankara'ya su verebilmek için kurulan terfi istasyonlarının 250-300 milyon lira civarında elektrik gideri olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şimdi bir taraftan Gerede suyunun devreye girdiğini, bir taraftan elektrik giderlerinin bittiğini, bir taraftan da su üzerinde bazı yerlerde enerji üretebilecek tesisler kurulduğunu söyledi.Özhaseki, bütün bunların neticesinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin su fiyatlarında yüzde 30 indirime gittiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde Gerede suyu da devreye girdikten sonra bir hesap daha yaparız. Ancak şimdilik böyle bir hesap doğru olarak gözüküyor." yorumunu yaptı."Öğrenci bilet fiyatları, tam bilet fiyatlarının yarısı olmalı"Öğrencilerin ulaşıma verdiği ücretlere ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Orada yapılması icap eden öğrenci taşımalarının normal tam bilet fiyatlarının yarısı olmasıdır. Şu anda 2,5 lira civarında tam bilet fiyatı var. 1,75 lira gibi öğrenci fiyatları. Bunu da yarıya düşürmek doğru diye düşünüyorum. İnşallah belediyemiz bugünlerde bir karar alır, bunu da yapar. Öyle ümit ediyoruz. Çünkü benim mühür elimde değil şimdi. Ben sadece tavsiye edebilirim. Mustafa Bey arkadaşımıza rica edebilirim. İnşallah o da yaparsa bundan büyük bir mutluluk duyarız." dedi. Ankapark , bahar aylarında hizmet vermeye başlar"Ankapark'ın ne zaman açılacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özhaseki, dünyanın en önemli merkezlerinde böyle projelerin olduğunu hatırlattı. Özhaseki, "Yeri konusu tartışma konusu oldu. Onun dışındaki tartışmaları doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı.Ankapark'ın bedelinin söylendiği gibi 5-6 milyar lira civarında değil 1 milyar 350 milyon lira civarında olduğunu bildiren Özhaseki, "Bitmiş vaziyette. Bugünlerde ödemeler yapılıyor. Arkadaşlarımız hızlı davranırlarsa eksikleri tamamlayabilirlerse bir, iki ay içinde açılır. Ancak böyle merkezlerin daha çok yaz günlerinde çalıştığını düşünecek olursak, herhalde bahar aylarında burası hizmet vermeye başlar." değerlendirmesini yaptı.Çocuk Köyü projesinin maliyetine ilişkin bir soruya da Özhaseki, "Belediyenin kendi bütçesi içerisinde çok büyük yekun tutmayan bir proje olarak görüyorum. Nihayetinde bir kaç alt, üst geçidin maliyeti çocuk köyünün maliyeti gibi." yanıtını verdi."Müthiş bir ilgiyle, çok sıcak karşılama oluyor" MHP il ve ilçe teşkilatlarında kendisine verilen desteğe ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Müthiş bir ilgiyle, çok sıcak karşılama oluyor. Sohbet ediyoruz. Konuştuğumuz konular hususunda şu ana kadar hiç ihtilaf ettiğimiz bir konu olmadı. Tabii başta Devlet Bahçeli Beyin tavrı çok önemli. Devlet Bey'in şu sözünü önemsiyorum; 'Belediye mi, beka mı'. Yüzlerce belediye feda olsun hiç önemli değil, beka çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. PKK , FETÖ ve DEAŞ gibi belalar ile yurtdışında başlayan ekonomik baskılar bir araya geldiğinde bir beka meselesinin ortaya çıktığını belirten Özhaseki, "Bu konuda herkese bizim kucak açmamız, kol kola girip bu belaların üzerinden gelmemiz gerekiyor. Sevindirici tarafı şurası, bu saydığım dört bela karşısında neredeyse 80 milyon vatan evladı aynı düşünüyor. Partilerin tavrı biraz popülist, oy devşirmeye yönelik oluyor." ifadelerini kullandı.MHP ile ittifak görüşmelerini yürüttüğüne işaret eden Özhaseki, "şu il sizin, bu il bizim olsun" gibi bir at pazarlığı içinde olmadıklarını, bunu seçmene saygısızlık olarak gördüklerini anlattı.Seçmenin adaya baktığına dikkati çeken Özhaseki, "Diğer türlü pazarlığı çok çirkin görüyoruz. Doğrusu bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. MHP'li milletvekili, genel başkan yardımcısı arkadaşlarla zaten kampanyamızı birlikte yürütüyoruz. Bundan sonra da arazide hep birlikte bizi göreceksiniz." dedi."Toplantılar neticelendi ama yine görüşüyoruz"MHP ile ittifak görüşmelerinin ne aşamada olduğuna yönelik bir soruya Özhaseki, "Yaptığımız toplantılar neticelendi ama yine görüşüyoruz. Temel prensip 2014 seçimlerinde herkesin aldığı oylara ve belediyelere saygı duymak şeklinde gelişti. 2014'te bizim kazandığımız yerlerde onlar, onların kazandığı yerlerde biz aday göstermeyeceğiz." diye cevap verdi. Türkiye için büyük bir tehdit oluşturan FETÖ ve PKK'nın hiçbir yerde iş başına gelmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildiren Özhaseki, "Zaten bizim gizli kapaklı, başkaları gibi PKK'nın siyasi uzantılarıyla pazarlık etmek gibi, milletin gözünü boyayarak bir yerde belediye verip büyükşehir almak gibi bir derdimiz yok. Asla olmaz böyle bir şey. Onu yapanlara karşı da teyakkuz halindeyiz ve takip ediyoruz." yorumunu yaptı.(Sürecek)