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Öğrenci yurtlarından toplanan meyve ve sebze kabukları gübre oluyor - Son Dakika

Öğrenci yurtlarından toplanan meyve ve sebze kabukları gübre oluyor

26.01.2022 12:10

Kayseri'deki öğrenci yurtlarından toplanan meyve ve sebze kabukları gübreye dönüştürülüyor.

Kayseri'deki öğrenci yurtlarından toplanan meyve ve sebze kabukları gübreye dönüştürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteğiyle iki yıl önce Kayseri'deki Gevher Nesibe Kız Yurdunda kalan öğrencilerin yiyeceklerinin kabuklarından gübre elde edilmeye başlandı.

Yurt müdürü Gönül Özaksun, AA muhabirine, yurtlarında 1600 kişinin kaldığını ve yaklaşık iki yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kendilerine "Sıfır Atık" projesi kapsamında kompost makinesi gönderildiğini söyledi.

Makine için ayrı bir alan oluşturduklarını belirten Özaksun, "Yurdumuz büyük olduğu için seçildi. Yalnız kendi meyve sebze atıklarımızı kullanmıyoruz. Kayseri'nin tüm yurtlarında haftanın belirli günlerinde atıkları kantinlerden, yemekhanelerden topluyoruz, daha sonra talaşla karıştırıp makinede gübre haline getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurttaki bahçenin bakımı için gübreye çok para harcandığını vurgulayan Özaksun, kendi ürettikleri gübre ile tasarruf yapacaklarını belirtti.

Makine sayesinde kilolarca gübre ürettiklerini dile getiren Özaksun, atıkların çöp olacakken değerlendirildiğini, üretilen gübreyi bahar ayında yurt bahçelerindeki ağaçlarda ve çiçeklerde kullanacaklarını anlattı.

Özaksun, öğrencilerin projeyi desteklediğini, yurtta pil, cam, kağıt gibi atıkların da sıfır atık kapsamında ayrıştırıldığını ifade etti.

Gübre üretiminin kolaylığından bahseden Özaksun, projenin yaygınlaştırılarak daha çok yerde kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Öğrenci yurtlarından toplanan meyve ve sebze kabukları gübre oluyor
Öğrenci yurtlarından toplanan meyve ve sebze kabukları gübre oluyor
Öğrenci yurtlarından toplanan meyve ve sebze kabukları gübre oluyor

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenci yurtlarından toplanan meyve ve sebze kabukları gübre oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenci yurtlarından toplanan meyve ve sebze kabukları gübre oluyor - Son Dakika
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