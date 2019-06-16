Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Şırnak'ın ilçelerini gezdi
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Öğrenciler Şırnak'ın ilçelerini gezdi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Ankara'dan Şırnak'a gelen öğrenciler Silopi ve Cizre ilçesini gezdi.

Öğrenciler Şırnak'ın ilçelerini gezdi, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Ankara'dan Şırnak'a gelen öğrenciler Silopi ve Cizre ilçesini gezdi.
Görümlü Beldesinde şehit mezarlıklarını ve ailelerini ziyaret eden öğrencileri, belde belediye başkanı Ruşen Tellioğlu ağırladı. Öğrenciler daha sonra Cizre ilçesini de gezdi.
Öğrencilerden Zehra Albayrak, Şırnak'ın köylerini ve tarihi yerlerini gezdiklerini, halkın çok misafirperver olduğunu ifade etti.
Geziye katılan öğrencilerden Muhammed Emin Yılmaz da, "Şırnak'a gelirken düşüncelerimiz çok farklıydı. Buraya gelince çok değişti. Burası harika bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Burası Ankara'dan daha güzel ve burada çok yeşillik var." dedi.
Geziye katılan öğretmenlerden Mehmet Emin Aydemir ise "Şırnak'ta çok iyi karşılandık. Çocuklarımızın ilgisi çok fazlaydı, bize çok önem verdiler. Burada Şırnak'ın tarihi ve önemli yerlerini gezdik. İyi ki de buralara gelmişiz. Bu projeyi düzenleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:47 Kaynak: AA
Ankara, Cizre, Şırnak, Güncel
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